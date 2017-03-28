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08:48 (мск), источник: Uralpress.ru

Бориса Дубровского ждут в Усть-Катаве

Во вторник, 28 марта, губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетит с рабочим визитом Усть-Катав.

Источник: Uralpress.ru

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин, глава региона намерен побывать на градообразующем предприятии города — Усть-Катавском вагоностроительном заводе (входит в структуру госкорпорации Роскосмос).

Напомним, в марте 2017 года генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров на встрече с Борисом Дубровским заявил о готовности корпорации участвовать в решении вопроса о получении Усть-Катавским городским округом статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). На встрече также обсуждались вопросы развития трамвайной компетенции на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, перспективы совершенствования модельного ряда и его сервисного сопровождения.

Кроме того, сегодня губернатор планирует провести в Усть-Катаве совещание по социально-экономическому развитию городского округа.

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