Бориса Дубровского ждут в Усть-Катаве

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин, глава региона намерен побывать на градообразующем предприятии города — Усть-Катавском вагоностроительном заводе (входит в структуру госкорпорации Роскосмос).

Напомним, в марте 2017 года генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров на встрече с Борисом Дубровским заявил о готовности корпорации участвовать в решении вопроса о получении Усть-Катавским городским округом статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). На встрече также обсуждались вопросы развития трамвайной компетенции на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, перспективы совершенствования модельного ряда и его сервисного сопровождения.