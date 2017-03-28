Бориса Дубровского ждут в Усть-Катаве
Во вторник, 28 марта, губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетит с рабочим визитом
Во вторник, 28 марта, губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетит с рабочим визитом
Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ»
Напомним, в марте 2017 года генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров на встрече с Борисом Дубровским заявил о готовности корпорации участвовать в решении вопроса о получении
Кроме того, сегодня губернатор планирует провести в