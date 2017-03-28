Решил вернуться в ГПУ: Шокин подал в суд на Раду и Порошенко
В нынешнем руководстве ГПУ об иске Виктора Шокина знают.
В нынешнем руководстве ГПУ об иске Виктора Шокина знают.
Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин намерен вернуть себе кресло главы ГПУ.
Об этом свидетельствует его исковое заявление, которое зарегистрировано в Высшем административном суде, пишет КП.ua.
Ответчиками по иску Шокина являются президент Петр Порошенко и Верховная Рада.
В своем заявлении
Ведь, как оказалось, спустя без малого три месяца после нашумевшего увольнения, тихо был составлен второй указ, дополнявший первый словами: «согласно с поданным им заявлением».
«То есть, получается, что человека уволили просто так, без основания. Причину написали вдогонку, что является нарушением. И это аргумент, который суд обязан будет взвесить», — рассказал изданию неназванный источник из ГПУ.
По мнению бывшего первого заместителя генерального прокурора Николая Голомши, шансов выиграть процесс у Шокина немного.
«Постановление принималось публично, все в рамках закона. У нас
В то же время, отмечается, что у защиты Шокина есть козыри в рукаве, как утверждает источник, Рада впопыхах якобы нарушила регламент. И ранее именно по такой причине депутат Игорь Мосийчук отменил через суд постановление о снятии неприкосновенности и разрешении на арест.
В нынешнем руководстве ГПУ об иске Виктора Шокина знают, но от комментариев воздерживаются.
Как сообщал «Обозреватель», 3 апреля 2016 года президент Украины Петр Порошенко отправил Шокина в отставку.