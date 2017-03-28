Решил вернуться в ГПУ: Шокин подал в суд на Раду и Порошенко

В своем заявлении экс-генпрокурор требует признать незаконными и упразднить постановление Рады и два указа президента.

Об этом свидетельствует его исковое заявление, которое зарегистрировано в Высшем административном суде, пишет КП.ua.

Шокин утверждает, что не имеет ни недвижимости, ни жены

Ведь, как оказалось, спустя без малого три месяца после нашумевшего увольнения, тихо был составлен второй указ, дополнявший первый словами: «согласно с поданным им заявлением».

«То есть, получается, что человека уволили просто так, без основания. Причину написали вдогонку, что является нарушением. И это аргумент, который суд обязан будет взвесить», — рассказал изданию неназванный источник из ГПУ.

По мнению бывшего первого заместителя генерального прокурора Николая Голомши, шансов выиграть процесс у Шокина немного.

«Постановление принималось публично, все в рамках закона. У нас парламентско-президентская республика. Чтобы упразднить решение Рады нужны очень веские основания», — говорит он.

В то же время, отмечается, что у защиты Шокина есть козыри в рукаве, как утверждает источник, Рада впопыхах якобы нарушила регламент. И ранее именно по такой причине депутат Игорь Мосийчук отменил через суд постановление о снятии неприкосновенности и разрешении на арест.

В нынешнем руководстве ГПУ об иске Виктора Шокина знают, но от комментариев воздерживаются.

Как сообщал «Обозреватель», 3 апреля 2016 года президент Украины Петр Порошенко отправил Шокина в отставку.