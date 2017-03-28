Депутаты Североуральска потребовали отставки главы округа

В Свердловской области треть депутатов городской думы Североуральска потребовали отставки главы городского округа и председателя думы Бориса Меньшикова. Их поддержали 10 представителей местной общественной палаты, сообщает sev-ural. info.

Документ был направлен Борису Меньшикову, а также губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и главе регионального отделения партии «Единая Россия» Виктору Шептию. В своём обращении депутаты и общественники выражают недоверие главе городского округа и предлагают ему досрочно сложить полномочия перед предстоящими в 2017 году выборами.

«Как показывает практика, обстановка в ближайшие месяцы в городе будет еще более накаляться, деструктивные силы будут откровенно раскачивать ситуацию. С учетом вышеизложенного, мы считаем, что в этот ответственный момент Вы не сможете консолидировать все здоровые силы в городе, не сможете обеспечить четкое руководство выборными процессами, не сможете обеспечить стабильную обстановку для всех жителей города», — указано в документе.

Отметим, что в случае отставки одним из претендентов на роль временно исполняющего главы округа может стать его заместитель и брат бывшего главы правительства Свердловской области Владимир Паслер. Выборы главы городского округа состоятся осенью в 2017 году.