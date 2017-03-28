Козенков возглавит Ленинский район Перми
ПЕРМЬ, 28 марта, РИА ФедералПресс. Мэр Перми Дмитрий Самойлов представил на пленарном заседании гордумы Александра Козенкова в качестве главы администрации Ленинского района.
ПЕРМЬ, 28 марта, РИА ФедералПресс. Мэр Перми Дмитрий Самойлов представил на пленарном заседании гордумы Александра Козенкова в качестве главы администрации Ленинского района.
До декабря прошлого года господин Козенков занимал пост замглавы администрации губернатора Пермского края, где курировал вопросы внутренней политики.
Должность главы администрации Ленинского района освободилась в феврале этого года, когда его руководитель Сергей Романов перешел на работу в мэрию заместителем главы администрации Перми.
Кроме того, Дмитрий Самойлов принял решение назначить главой поселка Новые Ляды Резеду Печкурову, ранее занимавшую этот пост в качестве и.о.