Козенков возглавит Ленинский район Перми

До декабря прошлого года господин Козенков занимал пост замглавы администрации губернатора Пермского края, где курировал вопросы внутренней политики.

Должность главы администрации Ленинского района освободилась в феврале этого года, когда его руководитель Сергей Романов перешел на работу в мэрию заместителем главы администрации Перми.

Кроме того, Дмитрий Самойлов принял решение назначить главой поселка Новые Ляды Резеду Печкурову, ранее занимавшую этот пост в качестве и.о.