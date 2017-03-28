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09:04 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Козенков возглавит Ленинский район Перми

ПЕРМЬ, 28 марта, РИА ФедералПресс. Мэр Перми Дмитрий Самойлов представил на пленарном заседании гордумы Александра Козенкова в качестве главы администрации Ленинского района.

До декабря прошлого года господин Козенков занимал пост замглавы администрации губернатора Пермского края, где курировал вопросы внутренней политики.

Должность главы администрации Ленинского района освободилась в феврале этого года, когда его руководитель Сергей Романов перешел на работу в мэрию заместителем главы администрации Перми.

Кроме того, Дмитрий Самойлов принял решение назначить главой поселка Новые Ляды Резеду Печкурову, ранее занимавшую этот пост в качестве и.о.

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