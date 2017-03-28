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10:36 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Наказания для депутатов-прогульщиков пропишут в регламенте парламента Приморья

Профильный комитет ЗС ПК согласовал алгоритм применения карательных мер к недисциплинированным народным избранникам.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 марта, PrimaMedia.

Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания Приморья одобрил поправки в регламент парламента, ужесточающие меры ответственности депутатов за прогулы, неэтичное поведение, срыв заседаний и другие нарушения. Меры ответственности за нарушения депутатов ранее были прописаны в краевом законе «О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края», а предлагаемые поправки в регламент устанавливают алгоритм привлечения депутата к ответственности за то или иное нарушение, сообщает ИА PrimaMedia.

— Мы не так давно изменили краевой закон о статусе депутата Законодательного собрания и ужесточили ответственность за нарушения. Настало время привести в соответствии с ним и подзаконные акты, прежде всего, регламент Законодательного собрания. В нем прописывается алгоритм привлечения депутата к ответственности за непосещение заседаний, срыв заседаний, а также порядок досрочного прекращения его полномочий, — пояснил коллегам суть предлагаемых поправок председатель регламентного комитета ЗС ПК Дмитрий Новиков.

Отдельно остановился председатель комитета на предлагаемой процедуре лишения нарушителя депутатского мандата. По его словам, в случае, если депутат пять раз не посещает заседания своего комитета или краевого парламента без уважительной причины, инициируется процесс его отзыва.

— Учет посещений депутатом заседаний ведет комитет, в котором он состоит. Если набирается пять прогулов, то начинается процедура досрочного прекращения полномочий данного депутата. Инициировать эту процедуру может председатель ЗС ПК, председатель комитета или фракция. У депутата, в отношении которого начат такой процесс будет время и возможность объяснить причины непосещения заседаний, представить документы. Если же он это не сделает в установленный срок, то это будет означать, что причины прогулов неуважительные. Принимать решение о досрочном прекращении полномочий будут все депутаты ЗС ПК, для принятия решения нужно утверждение квалифицированным большинством, то есть 2/3 от общего числа депутатов, — рассказал Дмитрий Новиков.

Вопросов к предлагаемым изменениям у членов комитета не возникло, проект поддержали единогласно. Законодательное собрание рассмотрит поправки на очередном заседании завтра, 29 марта.

От ИА PrimaMedia напомним, что приморский парламент ввел жесткие наказания для народных избранников, игнорирующих свои обязанности. Новые поправки в закон «О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края» дают возможность досрочно прекращать полномочия за прогулы. Также нарушителей будут лишать денежного вознаграждения пропорционально времени отсутствия и высказывать порицание за первый пропуск.

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