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09:30 (мск), источник: АиФ Челябинск

Губернатор поручил навести чистоту в общественном транспорте Челябинска

Борис Дубровский отметил, что автобусы и троллейбусы должны стать примером для частных перевозчиков.

Борис Дубровский потребовал отмыть общественный транспорт в Челябинске, видеозапись с комментарием появилась на странице пресс-секретаря главы региона Дмитрия Федечкина в социальной сети.

«Общественный транспорт должен быть примером. Понятно, что возникают затраты, но как мы можем сподвигнуть к этому всех остальных, если сами эксплуатируем грязную технику», — сказал губернатор. Он также отметил, что в автопарках есть всё необходимое для большой весенней уборки, которую нужно организовать.

Отметим, что вопрос чистоты муниципального и частного транспорта обсуждался и на аппаратном совещании в администрации южноуральской столицы. Начальник городского управления транспорта Роман Болотов сообщил, что перевозчикам дадут месяц на то, чтобы привести в порядок все свои машины.

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