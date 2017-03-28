Губернатор поручил навести чистоту в общественном транспорте Челябинска

Борис Дубровский потребовал отмыть общественный транспорт в Челябинске, видеозапись с комментарием появилась на странице пресс-секретаря главы региона Дмитрия Федечкина в социальной сети.

«Общественный транспорт должен быть примером. Понятно, что возникают затраты, но как мы можем сподвигнуть к этому всех остальных, если сами эксплуатируем грязную технику», — сказал губернатор. Он также отметил, что в автопарках есть всё необходимое для большой весенней уборки, которую нужно организовать.

Отметим, что вопрос чистоты муниципального и частного транспорта обсуждался и на аппаратном совещании в администрации южноуральской столицы. Начальник городского управления транспорта Роман Болотов сообщил, что перевозчикам дадут месяц на то, чтобы привести в порядок все свои машины.