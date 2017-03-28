Двораковский обрадовался выходу Шишова из колонии Омска
Мэр Омска заявил, что собирается встретиться со своим бывшим соратником.
Мэр Омска заявил, что собирается встретиться со своим бывшим соратником.
Мэр Омска Вячеслав Двораковский высказал свое мнение по поводу освобождения
Градоначальник, много лет проработавший главным инженером «Мостовика», под началом Олега Шишова, откровенно порадовался этому событию. Он собирается встретиться со своим бывшим соратником.
Вячеслав Двораковский, мэр Омска:
— Я позитивно воспринял это событие. Хорошо, что Олегу Владимировичу предоставилась возможность воспользоваться
Теперь он будет жить в нормальных условиях. Предполагаю встретиться с ним в ближайшее время и готов
Отметим, что мэр Омска после начала банкротства «Мостовика» 4 апреля 2014 года и ареста Олега Шишова 18 ноября 2014 года болезнено воспринимал просьбы журналистов прокомментировать эти ситуации. Поскольку вместе с гендиректором компании создавал «Мостовик» в 1982 году. Шишов и Двораковский были не только коллегами, но и единомышленниками, соратниками.
Напомним, что Олег Шишов вышел из исправительной колонии № 8 Омска по УДО сегодня, 28 марта. Бывшего главу строительной компании встречала жена Тамара Шишова.
Нелишним будет добавить, что
Однако адвокаты ходатайствовали об