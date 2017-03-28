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09:24 (мск), источник: Om1.ru

Двораковский обрадовался выходу Шишова из колонии Омска

Мэр Омска заявил, что собирается встретиться со своим бывшим соратником.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский высказал свое мнение по поводу освобождения экс-главы «Мостовика» Олега Шишова.

Градоначальник, много лет проработавший главным инженером «Мостовика», под началом Олега Шишова, откровенно порадовался этому событию. Он собирается встретиться со своим бывшим соратником.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

— Я позитивно воспринял это событие. Хорошо, что Олегу Владимировичу предоставилась возможность воспользоваться условно-досрочным освобождением.

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Теперь он будет жить в нормальных условиях. Предполагаю встретиться с ним в ближайшее время и готов по-дружески помогать ему.

Отметим, что мэр Омска после начала банкротства «Мостовика» 4 апреля 2014 года и ареста Олега Шишова 18 ноября 2014 года болезнено воспринимал просьбы журналистов прокомментировать эти ситуации. Поскольку вместе с гендиректором компании создавал «Мостовик» в 1982 году. Шишов и Двораковский были не только коллегами, но и единомышленниками, соратниками.

Напомним, что Олег Шишов вышел из исправительной колонии № 8 Омска по УДО сегодня, 28 марта. Бывшего главу строительной компании встречала жена Тамара Шишова.

Нелишним будет добавить, что экс-главу «Мостовика» приговорили в сентябре 2016 года к 4 годам лишения свободы за пособничество при хищении Приморского океанариума, уклонение от уплаты налогов и мошенничестве при строительстве Западного обхода.

Однако адвокаты ходатайствовали об условно-досрочном освобождении в связи с тем, что уже больше двух лет Олег Шишов отсидел в СИЗО Москвы, Владивостока и Омска. Кроме того, вынося решение в пользу защиты, служители Фемиды учли проблемы со здоровьем у бизнесмена, а также его положительные характеристики.

Комментарии
1
Юрий Петраков
Как же не обрадоваться, столько лет вместе мелочь из бюджета тырили.
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