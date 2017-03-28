Двораковский обрадовался выходу Шишова из колонии Омска

— Я позитивно воспринял это событие. Хорошо, что Олегу Владимировичу предоставилась возможность воспользоваться условно-досрочным освобождением.

Градоначальник, много лет проработавший главным инженером «Мостовика», под началом Олега Шишова, откровенно порадовался этому событию. Он собирается встретиться со своим бывшим соратником.

Теперь он будет жить в нормальных условиях. Предполагаю встретиться с ним в ближайшее время и готов по-дружески помогать ему.

Отметим, что мэр Омска после начала банкротства «Мостовика» 4 апреля 2014 года и ареста Олега Шишова 18 ноября 2014 года болезнено воспринимал просьбы журналистов прокомментировать эти ситуации. Поскольку вместе с гендиректором компании создавал «Мостовик» в 1982 году. Шишов и Двораковский были не только коллегами, но и единомышленниками, соратниками.

Напомним, что Олег Шишов вышел из исправительной колонии № 8 Омска по УДО сегодня, 28 марта. Бывшего главу строительной компании встречала жена Тамара Шишова.

Нелишним будет добавить, что экс-главу «Мостовика» приговорили в сентябре 2016 года к 4 годам лишения свободы за пособничество при хищении Приморского океанариума, уклонение от уплаты налогов и мошенничестве при строительстве Западного обхода.