В Ростове завершили формирование Общественной палаты
В Ростове завершили формирование Общественной палаты, выбрав последних 11 членов, сообщает
В Ростове завершили формирование Общественной палаты, выбрав последних 11 членов, сообщает
Новыми членами Общественной палаты, в частности, стали председатель совета директоров ОАО «Ростовское» Николай Бритвин, журналист Елена Смирнова, директор Ростовского государственного цирка Дмитрий Резниченко.
Напомним, 2/3 состава палаты были утверждены ранее: 11 членов назначены решением городской Думы, 11 — постановлением главы администрации города. Действующие члены Общественной палаты выбрали последних 11 человек, которые вошли в новый орган. Всего среди претендентов значились 35 кандидатов. Голосование проводилось тайно.
Отметим, инициатором создания Общественной палаты в Ростове был