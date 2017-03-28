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11:35 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове завершили формирование Общественной палаты

В Ростове завершили формирование Общественной палаты, выбрав последних 11 членов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Новыми членами Общественной палаты, в частности, стали председатель совета директоров ОАО «Ростовское» Николай Бритвин, журналист Елена Смирнова, директор Ростовского государственного цирка Дмитрий Резниченко.

Напомним, 2/3 состава палаты были утверждены ранее: 11 членов назначены решением городской Думы, 11 — постановлением главы администрации города. Действующие члены Общественной палаты выбрали последних 11 человек, которые вошли в новый орган. Всего среди претендентов значились 35 кандидатов. Голосование проводилось тайно.

Отметим, инициатором создания Общественной палаты в Ростове был экс-глава администрации города Сергей Горбань.

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