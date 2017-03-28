Николай Меркушкин примет участие в работе совета ПФО

На заседании будут обсуждаться меры эффективного взаимодействия федеральных и региональных органов власти в сфере борьбы с криминальной и «теневой» экономикой, в том числе при оказании социально значимых услуг населению в регионах Приволжья.

В совете округа примут участие руководители регионов ПФО, представители МВД, Министерства экономического развития, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Министерства юстиции, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга, Росстата, Росалкогольрегулирования, региональных органов исполнительной власти и научного сообщества, а также главные федеральные инспекторы регионов ПФО.