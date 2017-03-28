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09:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские города поставят на «рельсы» ускоренного развития

Мэрам предстоит решить масштабные задачи.

Источник: УралИнформБюро

28 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставит перед мэрами новые задачи. Развитие территорий будет поставлено на «рельсы» приоритетных стратегических проектов, утвержденных Советом при президенте РФ, сообщили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информационной политики.

Как подчеркивает глава региона, именно эти «точки роста» станут залогом качественного рывка в развитии Среднего Урала.

Внедрение принципов работы на основе обозначенных президентом приоритетных направлений в Свердловской области ведется с осени прошлого года. На уровне регионального правительства формируются проектные офисы, которые будут курировать выполнение поставленных задач. В ближайшие время подобные структуры должны быть сформированы и на уровне муниципалитетов.

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