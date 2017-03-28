Депутаты-коммунисты оставили без работы своих родственников

Ранее прокуратура обнаружила, что в штате у ряда депутатов работают родственники, что является нарушением федерального законодательства.

Таковых оказалось десять человек, из которых двое до последнего времени помощников все же не увольняли, несмотря и на поправки в решение ОГС, которые запрещают депутатам нанимать родственников. Это Николай Коломеец и Леонид Михайленко, оба представляющие фракцию КПРФ.

Сейчас стало известно, что оба депутата уволили своих помощников — это произошло после заседания комиссии, посвященной данному разбирательству. Сын Николая Коломейца написал заявление сам и отныне на отца не работает, от сегодняшнего числа было подписано и распоряжение об увольнении родственницы Леонида Михайленко, огласила председатель горсовета Галина Горст. Ранее сообщалось, что на Михайленко работала его дочь.

«Эти увольнения незаконны. Федеральное законодательство говорит, что допускается конфликт интересов. В чем — мне никто так и не может объяснить. Никаких премий, дополнительных благ депутат помощнику сделать не может», — возмутился Михайленко, назвав произведенные увольнения шантажом.

Напомним, ранее при принятии поправок в решение ОГС, запрещающих найм родственников, Леонид Михайленко возмущался неясностью, может ли он нанять в помощники бабушку, которой не оказалось в перечне родственников, запрещенных для работы в подчинении у депутатов.