Диплом Татьяны Казаковой признали недействительным в Иркутском областном суде

Иркутский областной суд оставил без изменений решение Кировского районного суда о признании диплома известной предпринимательницы, экс-главы Листвянки Татьяны Казаковой недействительным. Апелляционную жалобу адвоката не удовлетворили. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на прокуратуры Приангарья.

«Иркутским областным судом оставлено без изменения решение о признании недействительным диплома о высшем профессиональном образовании, выданного Байкальский государственным университетом экономики и права по квалификации “юрист” и специальности “юриспруденция” на имя Татьяны Казаковой и о возложении обязанности на ответчика возвратить в учебное заведение диплом для уничтожения», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 30 ноября 2016 года Татьяну Казакову лишили диплома Байкальского государственного университета экономики и права (ныне БГУ). Исковые требования прокурора были удовлетворены. Решением суда предпринимательницу обязали вернуть диплом вузу для последующего его уничтожения.

Истцом по делу выступала прокуратура Кировского района По данным надзорного органа, Татьяна Казакова при поступлении в вуз предоставила некорректные документы, на основании которых ей засчитали 38 экзаменов, зачетов и курсовых работ.

Татьяна Казакова окончила БГУЭП в 2005 году. Поступила она сразу на третий курс и проучилась там три года по ускоренной заочной форме по специальности «Юриспруденция».