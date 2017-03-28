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10:05 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов пригрозил журналистам, что больше не пустит их к себе на оперативки

На оперативном совещании в мэрии Ирек Ялалов пригрозил журналистам, что перестанет пускать их на оперативки.

Источник: Proufu.ru

В частности, Ялалов заявил: «Я буду добиваться справедливой оценки работы муниципалитета. В противном случае мы будем вынуждены уйти в закрытый режим оперативных совещаний». Также, по словам мэра, «Закрытие оперативок не будет выгодно ни журналистам, ни гражданам, ни властям».

На той же оперативке Ялалов возмутился, что многие СМИ назвали мощный взрыв в котельной, произошедший в Уфе вчера «взрывом», а не «хлопком», и это посеяло панику среди населения.

Справка ProUfu.ru:

Взрыв — быстропротекающий физический или физико-химический процесс, приводящий к ударным, вибрационным и тепловым воздействиям на окружающую среду вследствие высокоскоростного расширения продуктов взрыва.

Хлопок — 1. Удар в ладоши. 2. Отрывистый, резкий звук.

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