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10:14 (мск), источник: Informburo.kz

Министр культуры поздравил Димаша Кудайбергена с премией Top Chinese Music Awards

Как отметил министр, уникальный дар певца позволил всему миру узнать о казахском искусстве.

Источник: Informburo.kz

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы поздравил Димаша Кудайбергена, ставшего обладателем премии Top Chinese Music Awards, сообщила пресс-служба Министерства культуры и спорта.

«Уважаемый Димаш! Примите мои искренние поздравления с победой в номинации “Самый популярный певец в Азии” одной из самых престижных премии континента Top Chinese Music Awards», — говорится в письме министра.

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Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что награда является заслуженной высокой оценкой уникального исполнительского таланта.

«Ваш неповторимый дар позволил всему миру узнать о казахском искусстве, стал гордостью всего казахского народа. Уверен, благодаря присущим вам трудолюбию, целеустремлённости и истинному патриотизму, вы покорите ещё множество высочайших вершин музыкального мира. Ещё раз поздравляю Вас с наградой и желаю вам крепкого здоровья, успехов и новых побед!» — добавил министр.

Звезда казахстанского исполнительского искусства Димаш Кудайберген удостоен почётной премии Top Chinese Music Awards в номинации «Самый популярный певец в Азии».

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