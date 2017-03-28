Министр культуры поздравил Димаша Кудайбергена с премией Top Chinese Music Awards

«Уважаемый Димаш! Примите мои искренние поздравления с победой в номинации “Самый популярный певец в Азии” одной из самых престижных премии континента Top Chinese Music Awards», — говорится в письме министра.

Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что награда является заслуженной высокой оценкой уникального исполнительского таланта.

«Ваш неповторимый дар позволил всему миру узнать о казахском искусстве, стал гордостью всего казахского народа. Уверен, благодаря присущим вам трудолюбию, целеустремлённости и истинному патриотизму, вы покорите ещё множество высочайших вершин музыкального мира. Ещё раз поздравляю Вас с наградой и желаю вам крепкого здоровья, успехов и новых побед!» — добавил министр.

Звезда казахстанского исполнительского искусства Димаш Кудайберген удостоен почётной премии Top Chinese Music Awards в номинации «Самый популярный певец в Азии».