Лукашенко совершит 29—31 марта официальный визит в Туркменистан

Глава государства 30 марта проведет переговоры с Президентом Туркменистана Гарбангулы Бердымухамедовым, которые пройдут в формате один на один, а затем в расширенном составе. Стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес. Особое внимание будет уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Планируется, что лидеры двух стран также примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане.