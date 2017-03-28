Лукашенко совершит 29—31 марта официальный визит в Туркменистан
28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит
28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит
Глава государства 30 марта проведет переговоры с Президентом Туркменистана Гарбангулы Бердымухамедовым, которые пройдут в формате один на один, а затем в расширенном составе. Стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес. Особое внимание будет уделено развитию
Планируется, что лидеры двух стран также примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане.
На следующий день Александр Лукашенко и Гарбангулы Бердымухамедов посетят Гарлыкский