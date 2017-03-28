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10:19 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко совершит 29—31 марта официальный визит в Туркменистан

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит 29—31 марта официальный визит в Туркменистан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

Глава государства 30 марта проведет переговоры с Президентом Туркменистана Гарбангулы Бердымухамедовым, которые пройдут в формате один на один, а затем в расширенном составе. Стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес. Особое внимание будет уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Планируется, что лидеры двух стран также примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане.

На следующий день Александр Лукашенко и Гарбангулы Бердымухамедов посетят Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, строительство которого было недавно завершено белорусской стороной. Главы государств в торжественной обстановке дадут старт работе завода, а затем ознакомятся с производством.

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