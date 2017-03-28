Комиссию по выборам главы Краснокамского района возглавил Анатолий Маховиков

Как сообщил «Ъ» спикер земсобрания Краснокамского района Григорий Новиков, председателем комиссии был избран полпред губернатора при заксобрании Анатолий Маховиков, его заместителем — господин Новиков, а секретарем — депутат районного парламента Дмитрий Бабкин.



По данным «Ъ», в ходе комиссии было предложение назначить ее главой первого вице-премьера — министра территориального развития края Романа Кокшарова, но он взял самоотвод.



Следующее заседание комиссии, на котором будут приниматься решения о допуске, либо не допуске кандидатов до участия в конкурсе состоится 12 мая, сам конкурс — 18 мая. В числе основных претендентов на пост главы района называются действующий глава муниципалитета Юрий Крестьянников, возглавляющий район с 2012 года, а также начальник ОБЭП отдела МВД РФ по Краснокамскому району, подполковник полиции Андрей Полозняков.