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10:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Комиссию по выборам главы Краснокамского района возглавил Анатолий Маховиков

Сегодня в Перми состоялось первое заседание комиссии по отбору кандидатов на конкурс по выборам главы Краснокамского района. В ходе заседания были избраны председатель, его заместитель и секретарь комиссии.

Как сообщил «Ъ» спикер земсобрания Краснокамского района Григорий Новиков, председателем комиссии был избран полпред губернатора при заксобрании Анатолий Маховиков, его заместителем — господин Новиков, а секретарем — депутат районного парламента Дмитрий Бабкин.

По данным «Ъ», в ходе комиссии было предложение назначить ее главой первого вице-премьера — министра территориального развития края Романа Кокшарова, но он взял самоотвод.

Следующее заседание комиссии, на котором будут приниматься решения о допуске, либо не допуске кандидатов до участия в конкурсе состоится 12 мая, сам конкурс — 18 мая. В числе основных претендентов на пост главы района называются действующий глава муниципалитета Юрий Крестьянников, возглавляющий район с 2012 года, а также начальник ОБЭП отдела МВД РФ по Краснокамскому району, подполковник полиции Андрей Полозняков.

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