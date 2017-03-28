В облдуме подтвердили назначение Сергея Хлопушина на пост генпрокурора региона

«Да, 5 апреля Сергей Хлопушин будет представлен в качестве главного прокурора на комитет, а 6 апреля его должна утвердить Дума на своем заседании», — рассказал Александр Мусевич.

Согласно информации сайта прокуратуры Вологодской области, надзорное ведомство этого региона Сергей Хлопушин возглавляет с 2007 года. С 1991 по 2001 годы он работал на разных должностях в прокуратуре Ставропольского края. С 2002 по 2005 возглавлял прокуратуры Калмыкии. С 2006 по 2007 год был начальником управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Напомним, информация о том, что главный прокурор Калининградской области Сергей Табельский покидает регион, появилась в середине февраля. 15 февраля его кандидатуру единогласно утвердило законодательное собрание Краснодарского края.