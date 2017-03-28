Протестовавшие на Дне Воли получили до 25 суток и штрафы

Люди получают «сутки» и штрафы за правонарушения по ч. 1 ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному требованию должностного лица), 17.1 — мелкое хулиганство, пишет TUT.BY.

Свидетелями выступают сотрудники ОМОНа.

«Размахивал руками, сквернословил, не подчинялся милиции, участвовал в несанкционированной акции» — так выглядел набор поводов для ареста и осуждения.