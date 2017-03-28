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10:27 (мск), источник: УНИАН

В МИД дали новый прогноз по «безвизу» для Украины

В МИД прогнозируют введение безвизового режима для украинцев до лета.

Источник: УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины вслед за Грузией прогнозируют введение безвизового режима для украинцев до лета этого года.

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

«С 28 марта граждане Грузии будут путешествовать в страны ЕС без виз. До лета — и украинцы», — подчеркнули украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявлял, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС в конце июня.

Следующим этапом на пути к отмене виз для украинцев станет голосование в Европейском парламенте, которое запланировано на 6 апреля.

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