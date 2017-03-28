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11:14 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Ройзман оказался злостным должником

Бегает от приставов.

Источник: УралИнформБюро

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман два месяца уклоняется от уплаты долгов. Согласно данным сайта управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, в отношении главы города открыто исполнительное производство, сообщает «Уралинформбюро».

Сумма долга на сайте УФССП не указана, сообщается лишь, что в отношении мэра проводится работа по «взысканию налогов и сборов, включая пени». Исполнительное производство было открыто 20 января 2017 года на основании решения судебного участка № 8 Октябрьского района.

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