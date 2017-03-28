Ройзман оказался злостным должником
Бегает от приставов.
Бегает от приставов.
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман два месяца уклоняется от уплаты долгов. Согласно данным сайта управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, в отношении главы города открыто исполнительное производство, сообщает «Уралинформбюро».
Сумма долга на сайте УФССП не указана, сообщается лишь, что в отношении мэра проводится работа по «взысканию налогов и сборов, включая пени». Исполнительное производство было открыто 20 января 2017 года на основании решения судебного участка № 8 Октябрьского района.