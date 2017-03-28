Марш-бросок в тыл условного противника совершат разведчики Восточного военного округа
Первый этап конкурса «Отличники войсковой разведки» стартовал на полигонах Восточного военного округа. Соревнование входит в программу Армейских международных игр.
Первый этап конкурса «Отличники войсковой разведки» стартовал на полигонах Восточного военного округа. Соревнование входит в программу Армейских международных игр.
В рамках состязаний более 700 военнослужащих разведывательных подразделений ВВО выполнят ряд заданий. Так, они проведут десантирование из вертолетов Ми-8АМШТ и совершат десятикилометровый