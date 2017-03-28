Марш-бросок в тыл условного противника совершат разведчики Восточного военного округа

В рамках состязаний более 700 военнослужащих разведывательных подразделений ВВО выполнят ряд заданий. Так, они проведут десантирование из вертолетов Ми-8АМШТ и совершат десятикилометровый марш-бросок в тыл условного противника. К тому же военные пройдут «тропу разведчиков», которая включает в себя множество препятствий. Конкурсанты также выполнят нормативы по стрельбе, метанию ножей, вождению боевой техники, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.