Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Что вы знаете о депрессии? Тест
Аресты и обыски: чем обернутся протесты для фонда Навального
Пять нескучных способов подачи супа
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Пять нескучных способов подачи супа
Ирена Понарошку удивила подписчиков веганской диетой сына
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
"Никакая" жена: Кончаловский поведал о браке с Толкалиной - СМИ
Ответ Лариной на критику полных: Из грязи в князи
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
12Ливни затопили Перу
8Тайский День слона
1195-летие Ирины Антоновой
11:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Марш-бросок в тыл условного противника совершат разведчики Восточного военного округа

Первый этап конкурса «Отличники войсковой разведки» стартовал на полигонах Восточного военного округа. Соревнование входит в программу Армейских международных игр.

В рамках состязаний более 700 военнослужащих разведывательных подразделений ВВО выполнят ряд заданий. Так, они проведут десантирование из вертолетов Ми-8АМШТ и совершат десятикилометровый марш-бросок в тыл условного противника. К тому же военные пройдут «тропу разведчиков», которая включает в себя множество препятствий. Конкурсанты также выполнят нормативы по стрельбе, метанию ножей, вождению боевой техники, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Марш-бросок в тыл условного противника совершат разведчики Восточного военного округа
Иран допустил предоставление России баз для борьбы с терроризмом
Трамп призвал расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный график
Северная Корея провела очередное испытание ракетного двигателя
Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь