Порошенко уволил Кивалова из Венецианской комиссии и назначил Головатого
Срок полномочий Сергея Кивалова в данной организации завершился.
Срок полномочий Сергея Кивалова в данной организации завершился.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности члена Венецианской комиссии Сергея Кивалова и его заместителей Сергея Головатого и Владимира Пилипенко. Соответствующие документы опубликованы в «Урядовом курьере» 28 марта.
Так, Сергей Кивалов лишился своей должности в связи с завершением срока полномочий. Тем временем его бывшего заместителя Сергея Головатого «по согласию» назначили на место Кивалова — членом Венецианской комиссии.
Отмечается, что Сергей Головатый — основатель Украинской правовой фундации,
Напомним, Европейская комиссия за демократию через право, или Венецианская комиссия, как ее сокращенно называют по месту расположения — совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключения о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям. Европейская комиссия за демократию через право, образованная в 1990 году согласно Резолюции 90 (6) КМ СЕ о Частичной сделке, которая основала эту институцию. Комиссия является форумом, в ходе которого страны могут обмениваться информацией, учиться друг у друга, обсуждать идеи и проекты, связанные с конституционными вопросами.