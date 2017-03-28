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11:24 (мск), источник: 112.ua

Порошенко уволил Кивалова из Венецианской комиссии и назначил Головатого

Срок полномочий Сергея Кивалова в данной организации завершился.

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности члена Венецианской комиссии Сергея Кивалова и его заместителей Сергея Головатого и Владимира Пилипенко. Соответствующие документы опубликованы в «Урядовом курьере» 28 марта.

Так, Сергей Кивалов лишился своей должности в связи с завершением срока полномочий. Тем временем его бывшего заместителя Сергея Головатого «по согласию» назначили на место Кивалова — членом Венецианской комиссии.

Отмечается, что Сергей Головатый — основатель Украинской правовой фундации, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. Также был народным депутатом Украины, возглавлял Министерство юстиции.

Напомним, Европейская комиссия за демократию через право, или Венецианская комиссия, как ее сокращенно называют по месту расположения — совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключения о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям. Европейская комиссия за демократию через право, образованная в 1990 году согласно Резолюции 90 (6) КМ СЕ о Частичной сделке, которая основала эту институцию. Комиссия является форумом, в ходе которого страны могут обмениваться информацией, учиться друг у друга, обсуждать идеи и проекты, связанные с конституционными вопросами.

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