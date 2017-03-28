В Раде рассказали о предлагаемых изменениях в новый Трудовой кодекс

Так, 15 марта 2017 года члены комитета рассмотрели сравнительную таблицу к проекту Трудового кодекса Украины № 1658. Отмечается, что неоднократно менялась и позиция относительно положений статьи 3 о запрете дискриминации в сфере труда. Так, к этой статье были внесены предложения, которые дополняют перечень признаков, по которым запрещается дискриминация в сфере труда. Следовательно, этот перечень предлагается дополнить признаками: сексуальная ориентация; отношение к полу или половым отношениям; гендерная идентичность; беременность; обращение или вероятное обращение о социальном отпуске или отпуске по уходу за ребенком или в связи с усыновлением ребенка; принадлежность к категории внутренне перемещенных лиц; призыв или возможность призыва на мобилизационные учения или военную службу по мобилизации; участие в антитеррористической операции; семейное положение; принадлежность к философским или иным мировоззренческим убеждениям. При этом отмечается, что комитет не изымал из текста проекта Трудового кодекса нормы, содержащие запрет дискриминации в сфере труда.

«С целью урегулирования отдельных положений проекта Трудового кодекса № 1658, который готовится ко второму чтению, 11 апреля 2017 состоится заседание Комитета, о времени и месте проведения которого будет сообщено дополнительно», — отмечается в сообщении.

Напомним, комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики в апреле рассмотрит антидискриминационные поправки в Трудовой кодекс.