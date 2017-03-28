Жаркие выборные баталии обещают Приморью

Владимир Шуматов в ходе брифинга напомнил, что прием заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» будет проходить до 27 апреля включительно. Документы, необходимые для выдвижения, участник предоставляет в организационный комитет лично: заявление о включении в состав участников Предварительного голосования, копию паспорта, документ об образовании, справку с основного места работы, справку об отсутствии судимости (полный перечень документов представлен на сайте pg.er.ru.). По словам Шуматова, пока список кандидатов на участие в праймериз невелик, всего несколько десятков, но к 28 апреля он наверняка перевалит за сотню кандидатов.

Депутат ГД РФ Сергей Сопчук отметил, что праймериз в Приморье они пройдут по двум моделям: по первой, предполагающей самое открытое голосование — во Владивостоке, и третьей, предполагающей закрытое внутрипартийное голосование — на всех остальных выборных территориях.

«В этом году у нас пройдет восемь основных избирательных кампаний. Кроме Владивостока, это Артем, Арсеньев, Большой Камень, Находка, Фокино, Дальнегорск и Лазовский район. Также пройдет много довыборов и досрочных выборов в муниципальные комитеты», — сообщил Сопчук.

Отвечая на вопрос ИА «Дейта», секретарь Приморского регионального отделения Партии «Единая Россия» Владимир Шуматов отметил, что непростая выборная ситуация в Находке связана не столько с проблемой угольной пыли, сколько с проблемами во власти города:

— Как врач и политик хочу отметить, что экологическая ситуация в Находке не простая, но гораздо более непростая ситуация в головах здешних политических и экономических элит, что я четко увидел во время поездки в город-порт и на встречах с горожанами, — добавил Шуматов.

Напомним, что в «Единой России» есть четыре модели внутрипартийных выборов. Первая позволяет принимать участие в праймериз всем желающим. Вторая — разрешает участвовать в предварительном голосовании всем жителям региона, которые предварительно зарегистрировались в качестве выборщиков. Согласно условиям третьей, в голосовании должны участвовать наряду с партийцами представители общественных организаций. А четвертая — самая закрытая — предполагает, что в праймериз могут участвовать только члены партии.

Прием заявлений на участие в праймериз от кандидатов во Владивостоке и на других выборных территориях продлится до 27 апреля. Принимать документы от кандидатов на праймериз во Владивостоке будут в региональном исполкоме партии. Принимать документы на участие кандидатов в праймериз на других территориях будут в местных отделениях партии.

Василий Буслаев.