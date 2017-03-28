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11:28 (мск), источник: Om1.ru

Депутат Антропенко собрался в мэры Омска

Завтра парламентарий Заксобрания представит документы в конкурсную комиссию по выборам градоначальника.

Список кандидатов в мэры Омска пополнился еще одним претендентом. Завтра, 29 марта 2017 года, депутат Законодательного Собрания Омской области Игорь Александрович Антропенко собрался подать пакет документов в конкурсную комиссию по выборам градоначальника для регистрации.

Завтра же парламентарий планирует ответить на все вопросы журналистов.

Отметим, что Игорь Антропенко, еще будучи депутатом Горсовета Омска, неоднократно заявлял о своих мэрских амбициях и не скрывал их.

Напомним, что весь пакет документов в комиссию представили сотрудник исправительной колонии Игорь Козловский и экс-комендант космодрома Игорь Бруй. Кроме того компартия выбрала своего кандидата, Виктора Жаркова — он планирует принести документы в ближайшее время.

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