Депутат Антропенко собрался в мэры Омска

Список кандидатов в мэры Омска пополнился еще одним претендентом. Завтра, 29 марта 2017 года, депутат Законодательного Собрания Омской области Игорь Александрович Антропенко собрался подать пакет документов в конкурсную комиссию по выборам градоначальника для регистрации.

Завтра же парламентарий планирует ответить на все вопросы журналистов.

Отметим, что Игорь Антропенко, еще будучи депутатом Горсовета Омска, неоднократно заявлял о своих мэрских амбициях и не скрывал их.