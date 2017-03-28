Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Замороженные фрукты и овощи оказались полезнее свежих
Стало известно о смс Вороненкова за четыре минуты до убийства
Адвокат Вороненкова рассказал о разговоре накануне убийства
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
"Никакая" жена: Кончаловский поведал о браке с Толкалиной - СМИ
Ответ Лариной на критику полных: Из грязи в князи
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
12Ливни затопили Перу
8Тайский День слона
1195-летие Ирины Антоновой
11:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Ирек Ялалов признал борьбу с комарами в прошлом году проваленной

Но с мэрии глава города ответственность снял.

В 2017 году Уфа вновь может столкнуться с нашествием комаров и клещей. Причиною тому может стать снежная зима и влажная весна. Готовятся к борьбе с вредителями и городские власти. Сегодня на оперативном совещании ситуацию прокомментировал уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов.

— В прошлом году набросились на мэрию. Ругали, что не проводим обработку от клещей и насекомых. Но давайте честно признаемся — это не наша зона ответственности, мы не можем этим заниматься. За обработку отвечает минздрав, который в прошлом году эту работу провалил, — отметил градоначальник.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Бездомный в Нижнем Новгороде наловчился сам печатать деньги
Сербия передала в Россию разыскиваемого террориста
Бездомный в Нижнем Новгороде наловчился сам печатать деньги
Иран допустил предоставление России баз для борьбы с терроризмом
Трамп призвал расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный график
Северная Корея провела очередное испытание ракетного двигателя
Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь