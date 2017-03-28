Ирек Ялалов признал борьбу с комарами в прошлом году проваленной

В 2017 году Уфа вновь может столкнуться с нашествием комаров и клещей. Причиною тому может стать снежная зима и влажная весна. Готовятся к борьбе с вредителями и городские власти. Сегодня на оперативном совещании ситуацию прокомментировал уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов.

— В прошлом году набросились на мэрию. Ругали, что не проводим обработку от клещей и насекомых. Но давайте честно признаемся — это не наша зона ответственности, мы не можем этим заниматься. За обработку отвечает минздрав, который в прошлом году эту работу провалил, — отметил градоначальник.