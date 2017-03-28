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12:10 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Министра образования Кубани Татьяну Синюгину повысили до замминистра Минобрнауки РФ

Краснодар, 28 марта, KrasnodarMedia. Министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Татьяну Синюгину повысили в должности. Ее назначили заместителем министра образования и науки РФ.

Распоряжение об этом назначении подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ размещен на сайте Правительства РФ, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Синюгина Татьяна Юрьевна родилась 2 января 1971 года в городе Тихорецке Краснодарского края. В 1993 году закончила Киевский государственный педагогический институт по специальности «Дефектология».

В этом же году начала трудовую деятельность в гимназии № 6 города Тихорецка в должности учителя-логопеда, в 2001 году заняла должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе гимназии.

С 2002 года переведена в департамент образования и науки Краснодарского края, в котором до 2008 года занимала должности ведущего, затем главного специалиста отдела, начальника отдела защиты детства, специальных учреждений и реабилитации.

С 2008 по 2009 годы работала начальником управления по опеке и попечительству департамента семейной политики Краснодарского края.

С 2009 года по июнь 2015 года занимала должность первого заместителя руководителя департамента образования и науки Краснодарского края, первого заместителя министра образования и науки Краснодарского края.

С июня 2015 года работала заместителем главы муниципального образования город Краснодар.

С апреля 2016 года назначена министром образования, науки и молодежной политики.

Награждена медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 3 степени.

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