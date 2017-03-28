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11:47 (мск), источник: Noi.md

Платформа DA осуждает преследование гражданских активистов

Платформа «Достоинство и правда» (DA) осуждает преследование гражданских активистов, граждан, активно участвовавших в протестах 20 января 2016 г., выражая свое несогласие с тайным назначением правительства Филипа, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Согласно пресс-релизу партии, уголовное преследование, начатое 20 января 2016 г. — это не что иное, как попытка преследовать тех, кто протестовал мирно против нелегитимного назначения правительства.

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«Протесты, начатые во второй половине 20 января 2016 г. по инициативе и с согласия состоявшегося в Кишиневе первого Гражданского форума, обеспокоенного антидемократическим и непрозрачным методом созыва заседания парламента, состоялись по принципу ненасилия, а те, кто нарушил этот принцип, были в основном представителями правоохранительных органов», говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем, партия подтверждает, что привлечение к уголовной ответственности мирных протестующих противоречит праву на свободу слова и на выражение мнения.

«Мы считаем, что начатое уголовное преследование по делу от 20 января 2016 г. является грубой атакой на основы демократии государства Республика Молдова, активно участвовавших в протестах 20 января 2016 г., отмечается в сообщении.

Согласно ПДП, инициирование дела от 20 января 2017 г. является частью более широкой кампании по преследованию и запугиванию наиболее активных граждан Молдовы. Кроме этого дела, в последнее время были возбуждены и другие уголовные дела.

Партия требует от ответственных госучреждений немедленно прекратить запугивание и преследование демонстрантов.

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