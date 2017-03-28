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11:45 (мск), источник: Noi.md

Молдова и Украина начали активную реализацию совместных проектов

Молдова и Украина начали активную реализацию совместных проектов и программ, которые составили Дорожную карту сотрудничества, согласованную в феврале этого года.

Источник: Noi.md

По сообщению кабмина Украины, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи в Киеве с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом, прошедшей в рамках работы саммита ГУАМ, передает NOI.md.

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Во время переговоров Владимир Гройсман отметил: «Рад сообщить, что вся работа началась. Молдова для нас — дружественная страна».

Он также добавил, что Молдова и Украина вместе с Грузией и Азербайджаном подписали в понедельник в Киеве ряд важных документов по построению зоны свободной торговли в рамках объединения государств ГУАМ и признание таможенных процедур.

«Нам удалось проговорить механизм взаимодействия и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Важно, что мы подписали документ о свободной торговле в рамках ГУАМ, а это новые рабочие места, оживление процесса торговли в рамках нашего соглашения», — отметил Владимир Гройсман.

Во время переговоров стороны также обсудили актуальные вопросы, требующие решения на уровне экспертов и регулирующих органов обеих стран, в частности, в области экологической экспертизы и пограничного контроля.

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