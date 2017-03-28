Российские инспекторы проверят военные объекты в Румынии

«В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Румынии. Посещение по оценке будет проводиться 28 марта 2017 года в течение одного дня», — сказал Рыжков.

Отмечается, что инспекторы посетят военный объект Румынии в месте его обычного расположения мирного времени. Они также примут участие в брифинге, где будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники. Рыжков добавил, что такие посещения проводятся для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и техники.

Общеевропейская архитектура безопасности включает несколько соглашений о разоружении, контроле над вооружениями и мерах доверия в военной области. В частности, Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции.