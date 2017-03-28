Мизулина призвала не изымать детей из семьи из-за плохих бытовых условий
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Сенатор Елена Мизулина призвала бороться с растущей тенденцией увеличения числа необоснованных изъятий детей из семей, в том числе и
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Сенатор Елена Мизулина призвала бороться с растущей тенденцией увеличения числа необоснованных изъятий детей из семей, в том числе и
По ее словам, такая тенденция наблюдается в последние 10 лет, причем во многих случаях можно было поддержать семью, а не отбирать ребенка.
«Число необоснованных изъятий растет, а должно бы падать», — сказала Мизулина во вторник на
Сенатор привела пример, когда причиной изъятия становится то, что семья давно не делала дома ремонт.
Ну, нет у семьи денег на ремонт! А что, у вас у каждого есть? У меня, например, нет.
Со своей стороны, глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова сообщила на
В большинстве рассмотренных случаев причинами отобрания детей у семьи послужили плохие бытовые условия, отсутствие ремонта, мебели, недостаток мебели, продуктов в холодильнике, то есть бедность.
По ее словам, особое место занимают долги за