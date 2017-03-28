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12:11 (мск), источник: Интерфакс

Мизулина призвала не изымать детей из семьи из-за плохих бытовых условий

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Сенатор Елена Мизулина призвала бороться с растущей тенденцией увеличения числа необоснованных изъятий детей из семей, в том числе и из-за отсутствия ремонта.

Источник: РИА "Новости"
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По ее словам, такая тенденция наблюдается в последние 10 лет, причем во многих случаях можно было поддержать семью, а не отбирать ребенка.

«Число необоснованных изъятий растет, а должно бы падать», — сказала Мизулина во вторник на пресс-конференции в Москве.

Сенатор привела пример, когда причиной изъятия становится то, что семья давно не делала дома ремонт.

Ну, нет у семьи денег на ремонт! А что, у вас у каждого есть? У меня, например, нет.
Елена Мизулина
сенатор

Со своей стороны, глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова сообщила на пресс-конференции, что организация проанализировала 140 случаев изъятий детей и выявила основные причины.

В большинстве рассмотренных случаев причинами отобрания детей у семьи послужили плохие бытовые условия, отсутствие ремонта, мебели, недостаток мебели, продуктов в холодильнике, то есть бедность.
Ольга Леткова
Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ

По ее словам, особое место занимают долги за жилищно-коммунальные услуги, что на сегодняшний день тоже является одним из оснований для вмешательства в семью.

Комментарии
12
А Б
Число необоснованных изъятий растет только потому, что госдума приняла законы, позволяющие это осуществлять. При чём законы эти были приняты при непосредственном участии г-жи Мизулиной. Поэтому все упрёки в том, что численность таких изъятий не снижается, г-жа Мизулина должна адресовать в первую очередь самой себе.
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Злой зулус
Надо всяких там Мизулиных, Яровых, Медведевых и ниже и выше за госсчет отправить в турне к врагам нашей страны с лекциями на тему "Как развалить экономику любой страны, напилить бабла и чтобы Вам ничего за это не было".
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максим !!!
люди которые ничего конкурентоспособного не производят по определению не могут много потреблять без серьезных экономических реформ и огромных инвестиции в производство,науку ,инфраструктуру уровень жизни будет только падать в обозримом будущем какой налог тут не вводи
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За что могут изъять ребенка
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