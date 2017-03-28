Мизулина призвала не изымать детей из семьи из-за плохих бытовых условий

Комиссия РПЦ по вопросам семьи рекомендовала больше рожать, но смириться с бедностью

По ее словам, такая тенденция наблюдается в последние 10 лет, причем во многих случаях можно было поддержать семью, а не отбирать ребенка.

«Число необоснованных изъятий растет, а должно бы падать», — сказала Мизулина во вторник на пресс-конференции в Москве.

Сенатор привела пример, когда причиной изъятия становится то, что семья давно не делала дома ремонт.