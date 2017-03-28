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12:00 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Украине хотят отменить выходной 2 мая

Нардепы рекомендовали Верховной Раде сделать 2 мая рабочим днем.

Источник: Telegraf.com.ua

Комитет Верховной Рады по соцполитике, занятости и пенсионному обеспечению рекомендует парламенту установить 2 мая рабочим днем. Об этом пишут «Українські новини» со ссылкой на проект новой редакции Трудового кодекса № 1658, который готовится ко второму чтению и текстом которого располагает агентство, передает Украинская правда.

По данным информагентства, соответствующая поправка была подана депутатами от фракции «Народный фронт» Александром Дроздиком, Сергеем Драюком и бывшим депутатом от НФ, ныне первым заместителем генерального прокурора Дмитрием Сторожуком.

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Согласно учтенной комитетом поправке, днем государственного праздника, в который не проводится работа, остается лишь 1 мая — Международный день солидарности трудящихся. Остальные государственные и религиозные выходные дни комитет оставил, несмотря на предложения некоторых депутатов. В частности депутат от фракции «Самопомич» Ирина Подоляк предложила поправки, которыми предлагается отменить 8 марта, а 9 мая заменить 8 мая — Днем памяти и примирения. Также комитет отклонил поправку Подоляк и еще ряда депутатов, которые предлагают установить выходными днями на Рождество 7 и 8 января.

Как сообщалось, 5 ноября 2015 года Рада приняла в первом чтении новую редакцию Трудового кодекса, который входил в перечень необходимых для либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины законопроектов. 15 марта 2017 года комитет рассматривал проект Трудового кодекса и рекомендовал его к принятию во втором чтении. Однако из-за дискуссии по поводу нормы о запрете дискриминации в сфере труда по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности комитет принял решение продолжить рассмотрение поправок к документу 11 апреля. Украинский институт национальной памяти выступает за установление рабочими днями 8 марта, 1, 2 и 9 мая.

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