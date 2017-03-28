В Украине хотят отменить выходной 2 мая

Комитет Верховной Рады по соцполитике, занятости и пенсионному обеспечению рекомендует парламенту установить 2 мая рабочим днем. Об этом пишут «Українські новини» со ссылкой на проект новой редакции Трудового кодекса № 1658, который готовится ко второму чтению и текстом которого располагает агентство, передает Украинская правда.

По данным информагентства, соответствующая поправка была подана депутатами от фракции «Народный фронт» Александром Дроздиком, Сергеем Драюком и бывшим депутатом от НФ, ныне первым заместителем генерального прокурора Дмитрием Сторожуком.