Комиссия при президенте РФ рассмотрит в апреле проект по сохранению Байкала

Комиссия при президенте РФ рассмотрит в апреле приоритетный проект по сохранению и предотвращению загрязнения Байкала, заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Структура мероприятий данного проекта включает в себя четыре основных направления: сохранение водной среды и биоразнообразия, модернизация систем жизнеобеспечения и ликвидация накопленного ущерба, бизнес-среда и инфраструктура, туризм: используя потенциал, сохраняя природу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «РИА Новости».

«Мы 1 апреля должны внести проект в правительство, и в апреле он будет рассмотрен на совете по приоритетным проектам при президенте. Дмитрий Медведев проводит эти советы, на них проекты рассматриваются и утверждаются», — сказал Сергей Донской.

По его словам, в рамках проекта будут рассмотрены не только природоохранные мероприятия, но и туристические, инфраструктурные. Основными принципами проекта «Байкал: Великое озеро Великой страны» определены экосистемный подход и охрана окружающей среды, обеспечение баланса между экономическим развитием и экологическими ограничениями, стимулирование развития при планомерном снижении нагрузки на экосистемы. В части экологических проблем территории планируют решить задачи очистки стоков, управления твердыми бытовыми отходами, а также модернизации теплоснабжающей и энергетической инфраструктуры в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Напомним, ситуация с уровнем воды в озере стала критической осенью 2014 года. Изначально тревогу забили в Бурятии, затем — в Иркутской области. Ученые объяснили снижение уровня малым количеством осадков и, как следствие, небольшим поступлением воды в Байкал. В январе 2015 года в Приангарье был введен режим повышенной готовности. Уровень упал ниже критической отметки более чем на 10 см. Только в июне он превысил эту отметку.

По словам специалистов Иркутского гидрометцентра, низководность Байкала наблюдается в Приангарье уже второй год. Наполнение притоков озера талыми водами началось в мае.

Стоит отметить, что после строительства Иркутской гидроэлектростанции уровень Байкала 11 раз за 50 лет опускался ниже критической отметки. Специалисты Гидрометцентра России подчеркнули, что это не вызвало существенных экологических и социальных последствий и «ничего критичного и катастрофичного при этом не произошло».