Борис Дубровский потребовал от глав эффективной борьбы с паводком

Глава региона напомнил, что этой зимой в некоторых городах и районах области выпало значительно больше снега, чем обычно. Интенсивное таяние снега уже началось. «Категорически нельзя допустить возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей», — предупредил глав Борис Дубровский.

Как доложил главе региона заместитель губернатора Олег Климов, подготовка к периоду большой воды ведется в плановом порядке. «В целом все силы и средства готовы к встрече большой воды — в территориях есть такой опыт», — отчитался вице-губернатор. По его словам, в Аше завершены взрывные работы, на Симе — чернение льда, в Троицке проведена распилка льда. На этой неделе будут завершены взрывные работы на реках в Варненском и Брединском районах.

Муниципальные образования проводят работы по очистке ливневок от снега и проверяют готовность систем оповещения. Дополнительно будут организованы оперативные маневренные группы с необходимой техникой в Аше и Верхнем Уфалее.