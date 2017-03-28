Борис Дубровский потребовал от глав эффективной борьбы с паводком
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам муниципальных образований региона обратить пристальное внимание на проведение противопаводковых мероприятий.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам муниципальных образований региона обратить пристальное внимание на проведение противопаводковых мероприятий.
Глава региона напомнил, что этой зимой в некоторых городах и районах области выпало значительно больше снега, чем обычно. Интенсивное таяние снега уже началось. «Категорически нельзя допустить возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей», — предупредил глав Борис Дубровский.
Как доложил главе региона заместитель губернатора Олег Климов, подготовка к периоду большой воды ведется в плановом порядке. «В целом все силы и средства готовы к встрече большой воды — в территориях есть такой опыт», — отчитался
Муниципальные образования проводят работы по очистке ливневок от снега и проверяют готовность систем оповещения. Дополнительно будут организованы оперативные маневренные группы с необходимой техникой в Аше и Верхнем Уфалее.