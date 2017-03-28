Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Замороженные фрукты и овощи оказались полезнее свежих
Кремль ответил на призывы США и ЕС освободить митинговавших
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
СМИ: Кончаловский назвал Толкалину "никакой" женой
Ответ Лариной на критику полных: Из грязи в князи
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
12Ливни затопили Перу
14На восток США обрушилась снежная буря
9В мире зацвела сакура
12:30 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский потребовал от глав эффективной борьбы с паводком

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам муниципальных образований региона обратить пристальное внимание на проведение противопаводковых мероприятий.

Источник: Uralpress.ru

Глава региона напомнил, что этой зимой в некоторых городах и районах области выпало значительно больше снега, чем обычно. Интенсивное таяние снега уже началось. «Категорически нельзя допустить возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей», — предупредил глав Борис Дубровский.

Как доложил главе региона заместитель губернатора Олег Климов, подготовка к периоду большой воды ведется в плановом порядке. «В целом все силы и средства готовы к встрече большой воды — в территориях есть такой опыт», — отчитался вице-губернатор. По его словам, в Аше завершены взрывные работы, на Симе — чернение льда, в Троицке проведена распилка льда. На этой неделе будут завершены взрывные работы на реках в Варненском и Брединском районах.

Муниципальные образования проводят работы по очистке ливневок от снега и проверяют готовность систем оповещения. Дополнительно будут организованы оперативные маневренные группы с необходимой техникой в Аше и Верхнем Уфалее.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Челябинку, упавшую с моста на автомобиле, выписали из больницы
Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии
Лавров: Запад замалчивает масштабы происходящего в Мосуле
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Мизулина призвала не изымать детей из семьи из-за бедности
«Роснефть» сочла решение Европейского суда политизированным
Росгвардия будет следить за митингами с помощью беспилотников
Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Эмансипе и красноармеец: Климова с мужем на съемках сериала Супруги исполнили главные роли в новом костюмированном сериале «Первого канала» — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Уход за кожей головы: 5 вещей, которые никто не делает (и зря) Чтобы волосы росли густыми и сильными, надо бы начать ухаживать за кожей головы. Как это сделать по всем правилам, читайте в нашей статье.
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь