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13:01 (мск), источник: Калининград.Ru

Главой Минздрава Калининградской области стал онколог Александр Кравченко

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Калининградской области стал онколог Александр Кравченко.

Источник: Калининград.Ru

Врач приехал в регион в 2016 году из Москвы, где работал в Научном центре хирургии и Первом Московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова.

Врио губернатора Антон Алиханов поставил новому главе Минздрава несколько задач.

— Во-первых, «ручное управление» ввода в строй Центра женского здоровья на ул. Иванникова, мы обязаны запустить его как можно быстрее. Во-вторых, не имеем права сорвать сроки подготовки новой проектно-сметной документации онкоцентра в Родниках. В-третьих, я жду наведения в короткие сроки порядка в финансовой деятельности системы здравоохранения — централизации закупки дорогостоящего медицинского оборудования, прозрачность и эффективность работы региональной фармкомпании. В-четвёртых, уже в этом году мы начнём тиражировать опыт проекта «Бережливая поликлиника» на все поликлиники региона. В-пятых, должна появиться по-настоящему работающая система привлечения в Калининградскую область врачей из других регионов, — сообщил глава региона.

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