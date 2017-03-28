Главой Минздрава Калининградской области стал онколог Александр Кравченко
Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Калининградской области стал онколог Александр Кравченко.
Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Калининградской области стал онколог Александр Кравченко.
Врач приехал в регион в 2016 году из Москвы, где работал в Научном центре хирургии и Первом Московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова.
Врио губернатора Антон Алиханов поставил новому главе Минздрава несколько задач.