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12:36 (мск), источник: Newslab.ru

Акбулатов назвал развитие Красноярска стабильным

По словам мэра, самой важной целью, которая была достигнута по итогам последних пяти лет, стало формирование в Красноярске сообщества инициативных горожан.

Основным фактором развития Красноярска является стабильность. Такое мнение сегодня высказал глава города Эдхам Акбулатов, докладывая на сессии красноярского Горсовета о своей пятилетней деятельности на посту мэра.

Начиная доклад, Акбулатов отметил, что развитию города во многом послужила поддержка федерального центра, губернатора края и краевой власти, а также самих горожан. «Возводились новые жилые дома и социальные объекты. Развернулась работа на стройках Универсиады. Развивалось муниципально-частное партнерство. В городе появлялись новые скверы и общественные пространства. Продолжилась реконструкция важнейших транспортных артерий столицы края. Сохранилась устойчивая тенденция роста населения. С другой стороны, в минувшем году обострился ряд важных проблем, волнующих горожан, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, экологии, поиска новых источников экономического роста и пополнения городской казны, качества работы подрядчиков на строительстве и ремонте важных муниципальных объектов. Но, несмотря на самые непростые вызовы, красноярцам удалось сохранить важнейший фактор устойчивого развития города — стабильность», — подчеркнул он.

По словам мэра, самой важной целью, которая была достигнута по итогам последних пяти лет, стало формирование в Красноярске сообщества инициативных горожан. Подтверждение тому — создание Общественной палаты города, работа по гражданско-патриотическому воспитанию школьников и студентов регионального отделения Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России», а также новый формат Городского форума. В качестве примера инициатив горожан Эдхам Акбулатов привел разработку комплексного плана создания в столице края доступной среды на 2017−2019 годы. В работе над планом принимали участие общественники, представители объединений инвалидов.

«В 2012 году мы ставили перед собой цель — организовать между муниципалитетом и городским сообществом открытый диалог, образно говоря, создать улицу с активным двусторонним движением. Не всё, но многое у нас получилось. И в своей работе я, прежде всего, опираюсь на эту “партию неравнодушных красноярцев”», — резюмировал Эдхам Акбулатов.

Говоря о социально-экономическом развитии Красноярска, мэр рассказал, что за пять лет в краевом центре построили 3,7 кв. м жилья, реализована досрочно программа по расселению из ветхого и аварийного жилья (1412 семей), реализуется программа по развитию застроенных территорий. Кроме того, с 2012 года в городе построили и модернизировали 29 и 12 детских садов соответственно, открылись школы № 152 и № 153 на тысячу мест каждая, построили корпус гимназии № 9, еще 9 школьных зданий капитально отремонтировали. За последние пять лет частью спортивной инфраструктуры Красноярска стали 250 многофункциональных спортивных площадок, спортивные залы на улице Говорова и в поселке Песчанка. Был построен акробатический манеж, реконструирован один из старейших стадионов города — стадион «Динамо».

Среди транспортных достижений Красноярска за пять лет мэр назвал реконструкцию развязки на пересечении ул. Воронова и Краснодарская, ремонт улиц Взлетная, Линейная, 4-я Дальневосточная, въезды в микрорайон Солнечный. Знаковыми объектами стали реконструкция улиц Тотмина и Высотная, участок улицы Молокова от ул. Шахтеров до ул. Батурина, четвертый мост через Енисей, реконструкция ул. Дубровинского, путепровод на Авиаторов, ремонт моста «777».

«В прошлом году мы завершили комплексную реконструкцию проспекта Свободный, улицы Мужества. Финишировало строительство дорог в жилых районах “Слобода Весны” и “Утиный Плес”, было открыто движение по многоуровневой развязке на 2-й Брянской. Все эти объекты сегодня являются неотъемлемыми элементами транспортной инфраструктуры города», — напомнил мэр.

В течение пяти лет в городе за счет бюджетных средств, за счет привлечения бизнес-сообщества благоустроено, отремонтировано более 150 скверов, парков, зеленых уголков и общественных пространств.

Говоря о бюджетной политике, Акбулатов подчеркнул, что за пять лет проведения электронных торгов городу удалось сэкономить 3 млрд 23 млн рублей, в 2016 году сумма экономии составила 459 млн рублей. «Реальным инструментом в работе по формированию бюджетной политики города стал механизм муниципально-частного партнерства (МЧП). К 2016 году в Красноярске сформировался целый портфель проектов МЧП и концессионных соглашений в сфере строительства, образования, общественного питания, транспорта, благоустройства», — добавил он.

Также в докладе особое внимание глава города уделил вопросу экологии, жилищно-коммунальному комплексу, поддержке молодых красноярцев и развитию инклюзивного образования в Красноярске. Говоря о том, какие задачи краевой центр может реализовать в следующие пять лет, Акбулатов пояснил, что перспективными направлениями являются модернизация транспорта, новые транспортные магистрали и развязки, благоустройство города, освещение, снос ветхого жилья, а также центры притяжения горожан — создание общественных пространств.

Комментарии
1
Геннадий Сакаш
Город утопает в грязи, вонючих павильонах, разбитых дорогах и очень, очень грязном воздухе. А где обещанные миллион деревьев? Я вижу только миллион обрубков старых тополей. Унылая убогость, если кратко.
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