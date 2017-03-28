Акбулатов назвал развитие Красноярска стабильным
По словам мэра, самой важной целью, которая была достигнута по итогам последних пяти лет, стало формирование в Красноярске сообщества инициативных горожан.
По словам мэра, самой важной целью, которая была достигнута по итогам последних пяти лет, стало формирование в Красноярске сообщества инициативных горожан.
Основным фактором развития Красноярска является стабильность. Такое мнение сегодня высказал глава города Эдхам Акбулатов, докладывая на сессии красноярского Горсовета о своей пятилетней деятельности на посту мэра.
Начиная доклад, Акбулатов отметил, что развитию города во многом послужила поддержка федерального центра, губернатора края и краевой власти, а также самих горожан. «Возводились новые жилые дома и социальные объекты. Развернулась работа на стройках Универсиады. Развивалось
По словам мэра, самой важной целью, которая была достигнута по итогам последних пяти лет, стало формирование в Красноярске сообщества инициативных горожан. Подтверждение тому — создание Общественной палаты города, работа по
«В 2012 году мы ставили перед собой цель — организовать между муниципалитетом и городским сообществом открытый диалог, образно говоря, создать улицу с активным двусторонним движением. Не всё, но многое у нас получилось. И в своей работе я, прежде всего, опираюсь на эту “партию неравнодушных красноярцев”», — резюмировал Эдхам Акбулатов.
Говоря о
Среди транспортных достижений Красноярска за пять лет мэр назвал реконструкцию развязки на пересечении ул. Воронова и Краснодарская, ремонт улиц Взлетная, Линейная, 4-я Дальневосточная, въезды в микрорайон Солнечный. Знаковыми объектами стали реконструкция улиц Тотмина и Высотная, участок улицы Молокова от ул. Шахтеров до ул. Батурина, четвертый мост через Енисей, реконструкция ул. Дубровинского, путепровод на Авиаторов, ремонт моста «777».
«В прошлом году мы завершили комплексную реконструкцию проспекта Свободный, улицы Мужества. Финишировало строительство дорог в жилых районах “Слобода Весны” и “Утиный Плес”, было открыто движение по многоуровневой развязке на 2-й Брянской. Все эти объекты сегодня являются неотъемлемыми элементами транспортной инфраструктуры города», — напомнил мэр.
В течение пяти лет в городе за счет бюджетных средств, за счет привлечения
Говоря о бюджетной политике, Акбулатов подчеркнул, что за пять лет проведения электронных торгов городу удалось сэкономить 3 млрд 23 млн рублей, в 2016 году сумма экономии составила 459 млн рублей. «Реальным инструментом в работе по формированию бюджетной политики города стал механизм
Также в докладе особое внимание глава города уделил вопросу экологии,