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12:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Вице-премьер Башкирии о паводке: Население немного расслабилось

Половодье этого года — не рекорд.

Вице-премьер Башкирии Марат Магадеев заверил жителей региона в полной готовности властей к половодью. — В 2003 и 2007 годах вода поднималась даже выше, чем в 2017 году. Были паводки куда серьёзнее, и называть это половодье рекордным нельзя. Да, за последние десять лет воды было мало, население немного расслабилось, отвыкло. В этом и состояла опасность. Но со стороны властей регион полностью готов к встрече воды, — заверил Магадеев.

Напомним, по словам специалистов, реки в республике вскроются приблизительно 7 или 8 апреля, ледоход продлится до середины месяца.

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