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12:33 (мск), источник: Интерфакс

Аксенов пояснил увольнение топ-менеджера «Черноморнефтегаза» невыполнением инвестпрограммы

28 марта. Interfax-Russia.ru — Причиной увольнения гендиректора компании «Черноморнефтегаз» (Симферополь) Игоря Шабанова стало выполнение предприятием инвестпрограммы за прошлый год менее чем на треть, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Были вопросы, связанные с выполнением инвестиционной программы «Черноморнефтегазом». Она, к сожалению, выполнена в объеме 30% в 2016 году. Недостижение целевых показателей для нас является определенным критерием в оценке должностных лиц, в том числе директора «Черноморнефтегаза», — сказал С. Аксенов журналистам в Симферополе во вторник.

Глава Крыма сообщил также, что И. Шабанов собрался на новую работу на «материковой» части России.

С. Аксенов пока не знает, когда будет назначен новый руководитель «Черноморнефтегаза». «Проходят собеседование шесть человек, кандидатуры разные, специалисты в том числе из наших федеральных монопольных ведомств, я имею в виду ГУПов», — сказал он.

Накануне источник «Интерфакса» в топливно-энергетическом комплексе Крыма сообщил, что И. Шабанов, который возглавил «Черноморнефтегаз» в августе 2015 года, написал заявление об увольнении.

Государственное унитарное предприятие республики Крым «Черноморнефтегаз» эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей и на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», 100% уставного капитала компании принадлежат Минтопэнерго Крыма.

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