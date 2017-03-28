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12:47 (мск), источник: РИА Новости

Запад замалчивает масштабы происходящего в Мосуле, заявил Лавров

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Страны Запада продолжают замалчивать масштабы гуманитарной ситуации в иракском Мосуле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: AP 2017

«Все помнят, насколько эмоционально реагировали западные страны и контролируемые ими СМИ на обстановку в сирийском Алеппо. При этом они продолжают “ретушировать” гуманитарную ситуацию в Мосуле, замалчивать масштабы происходящего. Между тем, из города бежало почти четыреста тысяч жителей, которые оказались в тяжелейших условиях», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

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Комментируя операцию коалиции во главе с США в Мосуле, Лавров высказал мнение о том, что «сравнение ее действий с “хирургической операцией” вряд ли уместно на фоне многочисленных жертв среди мирных жителей и разрушенной гражданской инфраструктуры».

«Тем не менее, на иракском театре боевых действий произошел коренной перелом. В военном отношении “халифат” здесь терпит поражение», — добавил он.

Операция в западной части Мосула продолжается с февраля при участии авиации международной коалиции во главе с США. Иракские СМИ на этой неделе сообщили, что жертвами бомбардировок в западном Мосуле стали не менее 200 человек.

Авиаудары наносят ВВС международной коалиции во главе с США в рамках операции против террористической группировки ИГ (запрещена в России). Коалиция пообещала расследовать сообщения. При этом пресс-служба коалиции напрямую не подтвердила информацию СМИ о гибели мирных граждан. В релизе пресс-службы отмечается, что «идет проверка сообщений» по данному поводу.

Комментарии
5
А Б
По сути, данное сообщение не несёт в себе никакой новой информации, которая не была бы известна ранее, тем более, что в отношении ситуации в Мосуле Лавров и ранее уже высказывался неоднократно. Что же касается появления здесь этого сообщения, то его целью является очередная попытка отвлечения внимания населения РФ от проблем внутри страны, особенно если учесть, что все федеральные СМИ практически проигнорировали информацию о массовых митингах населения страны, организованных Навальным по результатам его расследования о коррупции в отношении премьер-министра.
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Елена Янукевич
Ооо,овальный) ,"расследователь",плин...
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FOX забаненный
Славное,что в Сирии,а что в Ираке "мировому сообществу" плевать.
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13:12 (мск)© Ньюстюб
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