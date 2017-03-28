Запад замалчивает масштабы происходящего в Мосуле, заявил Лавров

«Все помнят, насколько эмоционально реагировали западные страны и контролируемые ими СМИ на обстановку в сирийском Алеппо. При этом они продолжают “ретушировать” гуманитарную ситуацию в Мосуле, замалчивать масштабы происходящего. Между тем, из города бежало почти четыреста тысяч жителей, которые оказались в тяжелейших условиях», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

Комментируя операцию коалиции во главе с США в Мосуле, Лавров высказал мнение о том, что «сравнение ее действий с “хирургической операцией” вряд ли уместно на фоне многочисленных жертв среди мирных жителей и разрушенной гражданской инфраструктуры».

«Тем не менее, на иракском театре боевых действий произошел коренной перелом. В военном отношении “халифат” здесь терпит поражение», — добавил он.

Операция в западной части Мосула продолжается с февраля при участии авиации международной коалиции во главе с США. Иракские СМИ на этой неделе сообщили, что жертвами бомбардировок в западном Мосуле стали не менее 200 человек.