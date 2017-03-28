Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Кулинарные книги могут вас отравить
Аренда дач в Крыму подешевела перед началом сезона
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
СМИ: Кончаловский назвал Толкалину "никакой" женой
Ответ Лариной на критику полных: Из грязи в князи
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
12Ливни затопили Перу
14На восток США обрушилась снежная буря
9В мире зацвела сакура
12:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Перми объяснил свое решение приостановить проекты по снятию высотных ограничений

Мэр Перми Дмитрий Самойлов пояснил свое предложение исключить из повестки сегодняшнего заседания гордумы вопросы, касающиеся снятия высотных ограничений для трех территорий в центре города.

Напомним, речь идет об участках на Екатерининской, 72 под ФМК высотой 25 м, на Островского, 3 под жилой дом высотой 30 м и на Петропавловской, 13а под ЖК высотой 34 м.

Проекты решений предусматривали установление этих высотных параметров вместо 20 м, которыми ограничено строительство в центральной части Перми.

Дмитрий Самойлов уточнил, что сейчас разрабатываются зоны особого градостроительного контроля, они будут учитывать и плотность, и высоту застройки в центре. Этот вопрос будет вынесен на открытое обсуждение. В связи с этим проекты по конкретным территориям сняты с рассмотрения думы.

Напомним, вчера власти Перми вчера «развернули» проект по строительству 25-этажного коммерческого здания в центре Перми на Екатерининской, 72. Администрация отозвала внесенную на думу поправку, которая снимает ограничения по высоте застройки на участке за ТЮЗом. Рассмотрение поправок по участкам под жилые дома на Островского и Петропавловской было отложено до июня. Этому предшествовала волна протеста среди общественности против строительства МФК рядом с ТЮЗом и публичные высказывания врио губернатора Максима Решетникова по теме высотности. По информации «Ъ-Прикамье», мэр Перми Дмитрий Самойлов принял решение после беседы с главой региона.

Зоны особого контроля градостроительной деятельности предлагается установить для знаковых улиц, таких как Ленина, Сибирская и Комсомольский проспект. К этим территориям администрация планирует ввести дополнительные требования по застройке, чтобы «защитить от некачественной архитектуры», а новые проекты в этих зонах должны будут рассматриваться на градсовете.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как отец вытаскивал сына из Сирии
Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии
Лавров: Запад замалчивает масштабы происходящего в Мосуле
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Мизулина призвала не изымать детей из семьи из-за бедности
«Роснефть» сочла решение Европейского суда политизированным
Росгвардия будет следить за митингами с помощью беспилотников
Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Эмансипе и красноармеец: Климова с мужем на съемках сериала Супруги исполнили главные роли в новом костюмированном сериале «Первого канала» — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Уход за кожей головы: 5 вещей, которые никто не делает (и зря) Чтобы волосы росли густыми и сильными, надо бы начать ухаживать за кожей головы. Как это сделать по всем правилам, читайте в нашей статье.
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь