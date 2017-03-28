Глава Перми объяснил свое решение приостановить проекты по снятию высотных ограничений

Напомним, речь идет об участках на Екатерининской, 72 под ФМК высотой 25 м, на Островского, 3 под жилой дом высотой 30 м и на Петропавловской, 13а под ЖК высотой 34 м.

Проекты решений предусматривали установление этих высотных параметров вместо 20 м, которыми ограничено строительство в центральной части Перми.

Дмитрий Самойлов уточнил, что сейчас разрабатываются зоны особого градостроительного контроля, они будут учитывать и плотность, и высоту застройки в центре. Этот вопрос будет вынесен на открытое обсуждение. В связи с этим проекты по конкретным территориям сняты с рассмотрения думы.



Напомним, вчера власти Перми вчера «развернули» проект по строительству 25-этажного коммерческого здания в центре Перми на Екатерининской, 72. Администрация отозвала внесенную на думу поправку, которая снимает ограничения по высоте застройки на участке за ТЮЗом. Рассмотрение поправок по участкам под жилые дома на Островского и Петропавловской было отложено до июня. Этому предшествовала волна протеста среди общественности против строительства МФК рядом с ТЮЗом и публичные высказывания врио губернатора Максима Решетникова по теме высотности. По информации «Ъ-Прикамье», мэр Перми Дмитрий Самойлов принял решение после беседы с главой региона.



Зоны особого контроля градостроительной деятельности предлагается установить для знаковых улиц, таких как Ленина, Сибирская и Комсомольский проспект. К этим территориям администрация планирует ввести дополнительные требования по застройке, чтобы «защитить от некачественной архитектуры», а новые проекты в этих зонах должны будут рассматриваться на градсовете.