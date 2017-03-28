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12:39 (мск), источник: СуперОмск

Шишов дал первое интервью после освобождения

Основатель «Мостовика» Олег Шишов поблагодарил всех омичей, которые его поддерживали во время суда и пребывания в колонии.

Источник: SuperOmsk.ru

«СуперОмск» связался с экс-директором «Мостовика» Олегом Шишовым, который сегодня, 28 марта, вышел из колонии № 8 по условно-досрочному освобождению. Встречали Шишова его супруга Тамара и водитель. Правда, из-за сильной усталости Шишова после всех испытаний наш разговор с ним оказался коротким.

— Что бы вы сказали тем многим людям, которые дожидались вашего возвращения?

— Я, во-первых, крайне благодарен всем своим товарищам, друзьям, работникам, знакомым, жителям города и области и не только омского региона. За их поддержку, которую я ощущал. Сегодня от меня только слова благодарности. Я уже о чем-то мечтаю, на что-то надеюсь, но пока говорить об этом рано, — сказал Олег Шишов.

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— А ваши слова благодарности относятся к Вячеславу Двораковскому? (бывший главный инженер «Мостовика» и друг Шишова. — Ред.).

— Да, конечно.

В целом Шишов дал понять, что активное внимание со стороны прессы для него сейчас нежелательно, так как на первом месте сейчас стоит семья и желание восстановиться после заключения.

Напомним, мэр Вячеслав Двораковский заявил «СуперОмску», что в ближайшее время обязательно встретится с Олегом Шишовым. По словам градоначальника, «такой одаренный человек, как Шишов, не будет сидеть сложа руки».

В декабре 2016 года, еще находясь в колонии, Олег Шишов заявлял, что планирует создать компанию в области проектирования и строительства сложных технологий и объектов.

Комментарии
1
Юрий Петраков
Очередной пример, много воровать в России можно безнаказанно, поэтому Китайского чуда в этой стране никогда не случится. Нужны не посадки, нужны расстрелы, а в свете последних событий - Массовые.
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