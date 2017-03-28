Шишов дал первое интервью после освобождения

«СуперОмск» связался с экс-директором «Мостовика» Олегом Шишовым, который сегодня, 28 марта, вышел из колонии № 8 по условно-досрочному освобождению. Встречали Шишова его супруга Тамара и водитель. Правда, из-за сильной усталости Шишова после всех испытаний наш разговор с ним оказался коротким.

— Что бы вы сказали тем многим людям, которые дожидались вашего возвращения?