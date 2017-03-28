Шишов дал первое интервью после освобождения
Основатель «Мостовика» Олег Шишов поблагодарил всех омичей, которые его поддерживали во время суда и пребывания в колонии.
Основатель «Мостовика» Олег Шишов поблагодарил всех омичей, которые его поддерживали во время суда и пребывания в колонии.
«СуперОмск» связался с
— Что бы вы сказали тем многим людям, которые дожидались вашего возвращения?
— Я,
— А ваши слова благодарности относятся к Вячеславу Двораковскому? (бывший главный инженер «Мостовика» и друг Шишова. — Ред.).
— Да, конечно.
В целом Шишов дал понять, что активное внимание со стороны прессы для него сейчас нежелательно, так как на первом месте сейчас стоит семья и желание восстановиться после заключения.
Напомним, мэр Вячеслав Двораковский заявил «СуперОмску», что в ближайшее время обязательно встретится с Олегом Шишовым. По словам градоначальника, «такой одаренный человек, как Шишов, не будет сидеть сложа руки».
В декабре 2016 года, еще находясь в колонии, Олег Шишов заявлял, что планирует создать компанию в области проектирования и строительства сложных технологий и объектов.