Савченко заявила, что введение смертной казни приучит украинцев к закону

На вопрос, нужна ли в Украине смертная казнь, нардеп ответила: «Какое-то время будет нужна». Она объяснила, за это нужно приговаривать к столь жесткой мере наказания в нашей стране.

Савченко о личной жизни: Я беру сколько хочу, когда хочу и кого хочу

«За то, что больше никогда не должно повториться. Да, это не гуманно, скажут в мире, этого делать нельзя. Но в Китае, например, к смертной казни приговаривают за коррупцию. Я считаю, на какое-то время смертная казнь необходима, чтобы приучить людей к тому, что существуют рамки закона», — рассказала Савченко.

Также нардеп сообщила, что не жалеет о внесенном в Раду «законом Савченко», по которому на свободу вышло много убийц и рецидивистов.

«Закон был правильный. Я жалею о том, что убийцам и рецидивистам в Украине дают такие маленькие сроки. В России мне, например, дали 22 года. А у нас, в Украине, максимально дают 15 лет, а если больше, то это — пожизненное. “Закон Савченко” правильный, я считаю. Сейчас в него внесены изменения, довольно справедливые», — считает нардеп.