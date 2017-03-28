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12:46 (мск), источник: РБК - Украина

Савченко заявила, что введение смертной казни приучит украинцев к закону

Депутат надежда Савченко считает, в Украине нужно на определенное время ввести смертную казнь, чтобы приучить людей жить в рамках закона. Об этом она сообщила в эфире телеканала «112 Украина».

Источник: РИА "Новости"

На вопрос, нужна ли в Украине смертная казнь, нардеп ответила: «Какое-то время будет нужна». Она объяснила, за это нужно приговаривать к столь жесткой мере наказания в нашей стране.

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«За то, что больше никогда не должно повториться. Да, это не гуманно, скажут в мире, этого делать нельзя. Но в Китае, например, к смертной казни приговаривают за коррупцию. Я считаю, на какое-то время смертная казнь необходима, чтобы приучить людей к тому, что существуют рамки закона», — рассказала Савченко.

Также нардеп сообщила, что не жалеет о внесенном в Раду «законом Савченко», по которому на свободу вышло много убийц и рецидивистов.

«Закон был правильный. Я жалею о том, что убийцам и рецидивистам в Украине дают такие маленькие сроки. В России мне, например, дали 22 года. А у нас, в Украине, максимально дают 15 лет, а если больше, то это — пожизненное. “Закон Савченко” правильный, я считаю. Сейчас в него внесены изменения, довольно справедливые», — считает нардеп.

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