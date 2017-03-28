Росгвардия возьмет на вооружение беспилотники для контроля за митингами

Мониторинг в местах проведения массовых акций войска Росгвардии будут проводить при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом заместитель главнокомандующего войсками Росгвардии Олег Борукаев сообщил НТВ.
В настоящее время развивается беспилотная техника и комплексы воздушного наблюдения для того, чтобы осуществлять мониторинг обстановки в местах проведения массовых акций.
Олег БорукаевГлавнокомандующий войсками Росгвардии
Замглавкома Росгвардии также сообщил, что основной акцент в ходе технического переоснащения ведомства будет сделан на специальном нелетальном оружии.
«Это связано с тем, что в некоторых ситуациях применение боевого оружия не просто не целесообразно, а невозможно. Тем не менее, для выполнения целого ряда задач нужны особые средства», — сказал Борукаев.
9 февраля вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил о том, что Росгвардия должна быть до зубов оснащена современным оружием.
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