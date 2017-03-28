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13:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Росгвардия возьмет на вооружение беспилотники для контроля за митингами

Войска Росгвардии намерены использовать для мониторинга обстановки в местах проведения массовых мероприятий беспилотные летательные аппараты. По словам замглавкома ведомства Олега Борукаева, речь идет о специальной разработке комплексов воздушного наблюдения в интересах Росгвардии.

Источник: РИА "Новости"

Мониторинг в местах проведения массовых акций войска Росгвардии будут проводить при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом заместитель главнокомандующего войсками Росгвардии Олег Борукаев сообщил НТВ.

В настоящее время развивается беспилотная техника и комплексы воздушного наблюдения для того, чтобы осуществлять мониторинг обстановки в местах проведения массовых акций.
Олег Борукаев
Главнокомандующий войсками Росгвардии
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Замглавкома Росгвардии также сообщил, что основной акцент в ходе технического переоснащения ведомства будет сделан на специальном нелетальном оружии.

«Это связано с тем, что в некоторых ситуациях применение боевого оружия не просто не целесообразно, а невозможно. Тем не менее, для выполнения целого ряда задач нужны особые средства», — сказал Борукаев.

9 февраля вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил о том, что Росгвардия должна быть до зубов оснащена современным оружием.

Комментарии
4
А Б
Очередная информация, являющая собой яркий пример того, что власть не хочет договариваться с оппозицией, а предпочитает использовать хорошо знакомые ей приёмы репрессий и подавления инакомыслия, что является прямым нарушением конституции РФ. Власть наглядно демонстрирует боязнь и неприятие собственного народа.
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Аристарх Лохов
9 февраля вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил о том, что Росгвардия должна быть до зубов оснащена современным оружием.
Идея для стартапа:
• стать бойцом ОМОНа
• в полной экипировки выйти на митинг
• сказать,что студент уложил тебя одним ударом
• получить квартиру
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Сергей Саморуков
Вот и вылезла их основная функция . А кто бы сомневался?
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