Росгвардия возьмет на вооружение беспилотники для контроля за митингами

Мониторинг в местах проведения массовых акций войска Росгвардии будут проводить при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом заместитель главнокомандующего войсками Росгвардии Олег Борукаев сообщил НТВ.

В настоящее время развивается беспилотная техника и комплексы воздушного наблюдения для того, чтобы осуществлять мониторинг обстановки в местах проведения массовых акций.

Замглавкома Росгвардии также сообщил, что основной акцент в ходе технического переоснащения ведомства будет сделан на специальном нелетальном оружии.

«Это связано с тем, что в некоторых ситуациях применение боевого оружия не просто не целесообразно, а невозможно. Тем не менее, для выполнения целого ряда задач нужны особые средства», — сказал Борукаев.