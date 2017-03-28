Помощники омских депутатов незаконно получили около полумиллиона рублей
Сегодня, 28 марта, на комитете ОГС по регламенту рассмотрели результаты внутренней проверки по прокурорскому представлению, выданному месяц назад.
Сегодня, 28 марта, на комитете ОГС по регламенту рассмотрели результаты внутренней проверки по прокурорскому представлению, выданному месяц назад.
Тогда прокуратура указала городским депутатам на нарушения, допущенные их помощниками, которые находились за пределами Омска, не оформляя отпуск. Скандал обострило то, что ряд помощников, которые к тому же были супругами депутатов, свое рабочее время проводили на курортах и в европейских странах.
Сейчас к ним были применены санкции — их потребовали написать объяснительные и вернуть излишне полученные денежные средства. Всего помощники 20 депутатов задолжали 414 тысяч рублей, прокомментировала председатель ОГС Галина Горст.
Кроме того, часть замешанных в нарушениях помощников уже были уволены, что отметили отчитывающиеся сегодня депутаты.
Ранее в феврале горсовет принял решение повысить зарплату помощникам депутатов с четырех окладов до шести, несмотря на протесты прокуратуры.