Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Мне не грустно, я просто болею: история жизни на антидепрессантах
Стало известно о смс Вороненкова за четыре минуты до убийства
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
СМИ: Кончаловский назвал Толкалину "никакой" женой
Ответ Лариной на критику полных: Из грязи в князи
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
12Ливни затопили Перу
14На восток США обрушилась снежная буря
9В мире зацвела сакура
13:02 (мск), источник: СуперОмск

Помощники омских депутатов незаконно получили около полумиллиона рублей

Сегодня, 28 марта, на комитете ОГС по регламенту рассмотрели результаты внутренней проверки по прокурорскому представлению, выданному месяц назад.

Тогда прокуратура указала городским депутатам на нарушения, допущенные их помощниками, которые находились за пределами Омска, не оформляя отпуск. Скандал обострило то, что ряд помощников, которые к тому же были супругами депутатов, свое рабочее время проводили на курортах и в европейских странах.

Сейчас к ним были применены санкции — их потребовали написать объяснительные и вернуть излишне полученные денежные средства. Всего помощники 20 депутатов задолжали 414 тысяч рублей, прокомментировала председатель ОГС Галина Горст.

Кроме того, часть замешанных в нарушениях помощников уже были уволены, что отметили отчитывающиеся сегодня депутаты.

Ранее в феврале горсовет принял решение повысить зарплату помощникам депутатов с четырех окладов до шести, несмотря на протесты прокуратуры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии
Лавров: Запад замалчивает масштабы происходящего в Мосуле
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Мизулина призвала не изымать детей из семьи из-за бедности
«Роснефть» сочла решение Европейского суда политизированным
Росгвардия будет следить за митингами с помощью беспилотников
Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Эмансипе и красноармеец: Климова с мужем на съемках сериала Супруги исполнили главные роли в новом костюмированном сериале «Первого канала» — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Уход за кожей головы: 5 вещей, которые никто не делает (и зря) Чтобы волосы росли густыми и сильными, надо бы начать ухаживать за кожей головы. Как это сделать по всем правилам, читайте в нашей статье.
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь