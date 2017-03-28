В Сызрани пройдет выездной приём замминистра здравоохранения Самарской области
Приёмы граждан осуществляются по предварительной записи.
Приёмы граждан осуществляются по предварительной записи.
29 марта, в среду, состоится выездной приём заместителя министра — руководителя департамента организации медицинской помощи населению Т. И. Сочинской. Встреча пройдёт по адресу: г. о. Сызрань, ул. Комарова, 1, ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская больница», 3 этаж, кабинет главного врача.
Приёмы граждан осуществляются по предварительной записи.