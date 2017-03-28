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13:04 (мск), источник: УНИАН

В Затоку Одесской области отправили дополнительные силы полиции

Полиция будет обеспечивать общественный порядок в поселке.

Источник: УНИАН

В курортный поселок Затока, где сегодня, 28 марта должна пройти сессия поселкового совета, отправили дополнительные силы полиции из Одессы. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на слова внештатного советника руководителя управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка.

Он заявил, что полицейские будут обеспечивать общественный порядок во время сессии поселкового совета и настроены не допустить нарушения правопорядка, но не будут вмешиваться в работу совета.

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При этом Форостяк сообщил, что распространенная вчера, 27 марта, в СМИ информация о захвате поселкового совета в Затоке не соответствует действительности. В помещение пришли представители общественного объединения, а не «неизвестные в камуфляже».

«Установлены их лица и транспортные средства, на которых они приехали в Затоку. Сотрудники полиции провели проверку с тем, чтобы убедиться, что в них нет оружия, взрывчатки и опасных предметов, которые могут быть использованы для провокаций», — сказал внештатный советник начальника регионального управления полиции, добавив, что представители общественного объединения якобы приехали, чтобы действовать в интересах в.и.о. секретаря поселкового совета.

Издание сообщает, что в Затоке ведется борьба между двумя секретарями поселкового совета около полтора года.

Напомним, вчера появилась информация, что в Затоке Одесской области произошел захват здания поселкового совета. Как рассказала в. и. о. председателя поселкового совета Наталья Вернигора, рано утром в здание полиции, которая находится возле поселкового совета, ворвались около 30 человек в балаклавах с помповым оружием. Затем они проникли в здание сельсовета через черный ход.

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