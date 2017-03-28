Минобороны заявило об ответных мерах на развертывание ПРО США

«После выхода США из договора по ПРО российские представители неоднократно разъясняли пагубность разрушения стратегической стабильности, которую несет создание и развертывание глобальной системы ПРО. Одновременно предпринимались усилия по поиску решения проблем, связанных с развертыванием американской ПРО», — приводит «РИА Новости» слова военного.

Было подчеркнуто, что Россия предлагала провести совместный анализ рисков и угроз, «чтобы оценить, какая ПРО была бы адекватна и не создавала бы предпосылок к новой гонке вооружений в стратегической сфере». Так, должны были развернуть совместную российско-американскую архитектуру ПРО в Европе. Однако все российские инициативы были отвергнуты, сказал Виктор Познихир.

«В этой связи Россия вынуждена принимать адекватные ответные меры, направленные на предотвращение нарушений существующего баланса сил в области стратегических вооружений и минимизацию возможного ущерба безопасности государства в результате дальнейшего наращивания ПРО США. Но безопаснее от этого мир не станет», — отметил военный. Он подчеркнул, что Россия «призывает к равноправному и конструктивному диалогу по ПРО, нацеленному на поиск решений, учитывающих интересы всех заинтересованных сторон».

Ранее проект закона, внесенный в Конгресс США группой сенаторов во главе с Томом Коттоном, предложил начать поставки в Европу ядерных ракет средней и меньшей дальности. Это предполагается сделать в ответ на якобы обнаруженные у России нарушения договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года.