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13:47 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Минобороны заявило об ответных мерах на развертывание ПРО США

Меры России на развертывание ПРО США — вынужденные, направленные на предотвращение нарушения баланса сил и минимизацию ущерба безопасности России в результате развертывания американской ПРО. Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России Виктор Познихир на конференции по разоружению.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«После выхода США из договора по ПРО российские представители неоднократно разъясняли пагубность разрушения стратегической стабильности, которую несет создание и развертывание глобальной системы ПРО. Одновременно предпринимались усилия по поиску решения проблем, связанных с развертыванием американской ПРО», — приводит «РИА Новости» слова военного.

ПРО является символом для наращивания потенциала ракетных средств в мире и тем самым провоцирует новую гонку вооружений.
Виктор Познихир
Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России
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Было подчеркнуто, что Россия предлагала провести совместный анализ рисков и угроз, «чтобы оценить, какая ПРО была бы адекватна и не создавала бы предпосылок к новой гонке вооружений в стратегической сфере». Так, должны были развернуть совместную российско-американскую архитектуру ПРО в Европе. Однако все российские инициативы были отвергнуты, сказал Виктор Познихир.

«В этой связи Россия вынуждена принимать адекватные ответные меры, направленные на предотвращение нарушений существующего баланса сил в области стратегических вооружений и минимизацию возможного ущерба безопасности государства в результате дальнейшего наращивания ПРО США. Но безопаснее от этого мир не станет», — отметил военный. Он подчеркнул, что Россия «призывает к равноправному и конструктивному диалогу по ПРО, нацеленному на поиск решений, учитывающих интересы всех заинтересованных сторон».

Ранее проект закона, внесенный в Конгресс США группой сенаторов во главе с Томом Коттоном, предложил начать поставки в Европу ядерных ракет средней и меньшей дальности. Это предполагается сделать в ответ на якобы обнаруженные у России нарушения договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года.

Комментарии
9
Михаил
Интересно, обложили наши границы ПРО, на вопросы и просьбы диалога, молчание и возглассы о нашей агрессии. Им в ответ наращивание наших оборонных сил. Они на это уже истерику о нашей агрессии. Т.е. американцы фактически в большинстве стран сунули свое рыло, понастроили множество своих военных баз вне своих границ. А мы не выходя за пределы границы и отвечая на их агрессию оборонным вооружением проявляем тем самым свою агрессию не выходя из страны)) Как всегда ущербная западная логика.
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А Б
Надо сказать, что РФ последовательна в своих действиях. Её позиция остаётся неизменной - сначала она нарушает какой-либо договор с США, что приводит к соответствующей реакции противоположной стороны, затем начинает предпринимать ответные меры со своей стороны, не забывая при этом ложно обвинять в причинах возникновения этого США.
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Эдуард Попов
Пора нам вернуться на Кубу....Хватит с ними нянькаться !!
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