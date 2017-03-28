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13:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

Шамиль Биктаев может стать новым замминистра здравоохранения Прикамья

Он может заменить ушедшую по собственному желанию Людмилу Чудинову.

Шамиль Биктаев может стать новым замминистра здравоохранения Прикамья. Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, топ-менеджер «Медлайфа» может заменить ушедшую по собственному желанию Людмилу Чудинову.

Однако в министерстве здравоохранения региона эту информацию официально не подтверждают.

Напомним, Шамиль Биктаев ранее занимал пост первого замначальника управления здравоохранения Пермской области, работал в управлении и минздраве региона.

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