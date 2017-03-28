Шамиль Биктаев может стать новым замминистра здравоохранения Прикамья
Он может заменить ушедшую по собственному желанию Людмилу Чудинову.
Он может заменить ушедшую по собственному желанию Людмилу Чудинову.
Шамиль Биктаев может стать новым замминистра здравоохранения Прикамья. Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники,
Однако в министерстве здравоохранения региона эту информацию официально не подтверждают.
Напомним, Шамиль Биктаев ранее занимал пост первого замначальника управления здравоохранения Пермской области, работал в управлении и минздраве региона.