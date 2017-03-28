Шамиль Биктаев может стать новым замминистра здравоохранения Прикамья. Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, топ-менеджер «Медлайфа» может заменить ушедшую по собственному желанию Людмилу Чудинову.

Однако в министерстве здравоохранения региона эту информацию официально не подтверждают.

Напомним, Шамиль Биктаев ранее занимал пост первого замначальника управления здравоохранения Пермской области, работал в управлении и минздраве региона.