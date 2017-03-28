Лукашенко: мы с Путиным — братья и решим проблемы вдвоем
Глава государства предлагает не беспокоиться относительно проблем в
Глава государства предлагает не беспокоиться относительно проблем в
МИНСК, 28 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о сложившихся у него добрых и братских отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным и подчеркивает, что Минск и Москва сами, без посредников, решат все проблемы.
Нефтегазовый спор между Минском и Москвой продолжается уже более года. На фоне газового долга Беларуси РФ ограничила поставки нефти в республику. Кроме того, МВД проводит доследственные проверки в отношении чиновников Россельхознадзора, которых подозревают в умышленной порче имиджа белорусских предприятий и нанесении им ущерба.
«Ненавижу посредников. Потому что они вокруг Беларуси, сколько я президентом, столько и ходят — то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с
Глава государства также отметил, что сейчас уже начинают говорить о том, что посредники нужны и для президентов Беларуси и России.
«Успокойтесь — у нас с Владимиром Владимировичем блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся», — сказал белорусский лидер, слова которого цитирует его
«Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего. Я ему