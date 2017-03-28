Губернатор, министры и мэры городов обсудили развитие региона на ближайшие 5 лет

Планы на ближайшие пять лет обсудили сегодня на совещании губернатор, региональные министры и уральские мэры.

«Мы в Свердловской области поставили для себя амбициозную и очень высокую планку в ближайшие 5 лет — войти в звездную тройку, число трех российских регионов-лидеров. Для этого нам нужно добиться лидерства по всем социально-экономическим показателям», — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Приоритетные стратегические проекты касаются практически всех сфер социально-экономического развития региона. Совместными усилиями областным и муниципальным властям нужно ускорить модернизацию промышленного комплекса, создать как можно больше высокотехнологичных производств. При этом нужно не забывать о благоустройстве городов и поддерживать малый и средний бизнес, который тоже является показателем успешного развития региона.