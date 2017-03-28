Губернатор, министры и мэры городов обсудили развитие региона на ближайшие 5 лет
В притоке инвестиций в Свердловскую область и ее дальнейшем развитии должны быть заинтересованы главы городов.
В притоке инвестиций в Свердловскую область и ее дальнейшем развитии должны быть заинтересованы главы городов.
Планы на ближайшие пять лет обсудили сегодня на совещании губернатор, региональные министры и уральские мэры.
«Мы в Свердловской области поставили для себя амбициозную и очень высокую планку в ближайшие 5 лет — войти в звездную тройку, число трех российских
Приоритетные стратегические проекты касаются практически всех сфер
«Органам местного самоуправления необходимо обеспечить дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, повышения уровня доступности мер как для граждан осуществляющих предпринимательскую деятельность, так и действующих субъектов малого и среднего бизнеса», — сказал первый