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13:49 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Губернатор, министры и мэры городов обсудили развитие региона на ближайшие 5 лет

В притоке инвестиций в Свердловскую область и ее дальнейшем развитии должны быть заинтересованы главы городов.

Источник: Вести - Екатеринбург

Планы на ближайшие пять лет обсудили сегодня на совещании губернатор, региональные министры и уральские мэры.

«Мы в Свердловской области поставили для себя амбициозную и очень высокую планку в ближайшие 5 лет — войти в звездную тройку, число трех российских регионов-лидеров. Для этого нам нужно добиться лидерства по всем социально-экономическим показателям», — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Приоритетные стратегические проекты касаются практически всех сфер социально-экономического развития региона. Совместными усилиями областным и муниципальным властям нужно ускорить модернизацию промышленного комплекса, создать как можно больше высокотехнологичных производств. При этом нужно не забывать о благоустройстве городов и поддерживать малый и средний бизнес, который тоже является показателем успешного развития региона.

«Органам местного самоуправления необходимо обеспечить дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, повышения уровня доступности мер как для граждан осуществляющих предпринимательскую деятельность, так и действующих субъектов малого и среднего бизнеса», — сказал первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

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